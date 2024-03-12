Более 1 млн тенге в месяц: кому готовы столько платить в Казахстане

В феврале высокие зарплаты в Казахстане ожидали ищущие работу руководители отделов и директора компаний. А работодатели готовы были платить более 1 млн тенге другим специалистам, передает NUR.KZ.

Электронная биржа труда (Enbek.kz) – один из способов найти работу или работника. В феврале 2024 года, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, было опубликовано 80,8 тыс. вакансий – это на 17% меньше, чем было в январе.

Уменьшилось и количество опубликованных резюме – сразу на 41%, до 113,6 тыс. единиц. Как отметили в ведомстве, это изменение связано с резким снижением предложений от неквалифицированных работников – на 55%, до 37,9 тыс. вакансий.

Между тем примерно в 49%, или 39,8 тыс. вакансиях требовались специалисты средней квалификации, а в 32%, или 25,8 тыс. – высокой. На низкую квалификацию пришлось 19%, или 15,2 тыс. позиций.

Примечательно, что в феврале работодатели обещали хороший заработок в первую очередь "работящим" специалистам.

Например, нужны были промышленные альпинисты, которым готовы были платить в среднем от 1 млн тенге в месяц. Еще искали главных строителей с окладом от 656 тыс. тенге и системных архитекторов с зарплатой от 600 тыс. тенге. Это притом, что средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года пока еще не доходит и до 400 тыс. тенге.

При этом высокие зарплаты просили в первую очередь другие специалисты: руководители IT-подразделений (в среднем от 891 тыс. тенге), супервайзеры по бурению (от 850 тыс. тенге) и директора коммерческих организаций (от 846 тыс. тенге).

В целом же основной спрос в феврале сформировали организации образования, которые за месяц опубликовали 19,2 тыс. вакансий, что может говорить о недостатке педагогов в стране.