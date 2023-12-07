Правила выплаты за утильсбор утвердили в Казахстане

Правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП утвердили в Казахстане - они начнут действовать с февраля следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщает ведомство в своем официальном профиле в Facebook, 27 ноября 2023 года приказом министра экологии и природных ресурсов Казахстана утверждены"Правила направления денег оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров на организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров) путем выплат" (EcoQolday).

Они были опубликованы 6 декабря 2023 года и вводятся в действие 4 февраля 2024 года.

Разъяснением правил заинтересованным лицам займется АО "Жасыл Даму".

Отметим, что в Казахстане с 2016 года в Экологическом кодексе введен принцип расширенных обязательств производителей и импортеров (гл. 31).

Обязательства расширены в связи с тем, что многие виды продукции после утраты потребительских свойств нельзя просто отправить в отходы. Составлен перечень такой продукции, в который вошли транспортные средства, каучуковые и резиновые изделия, аккумуляторы, нефте- и химпродукты.

Они требуют дополнительных затрат на сбор, переработку, утилизацию, чтобы не наносить вред окружающей среде. Эти затраты призван покрывать утилизационный сбор.

Чтобы ввести транспортное средство с ДВС в Казахстан, владельцу ввозимого в Казахстан авто придется оплатить все таможенные платежи и НДС, утилизационный сбор, первичную регистрацию, а также установить системы ЭВАК и сертификата соответствия.

А для тех, кто желает ввезти в РК электромобиль, до конца 2023 года действуют льготы - никакие платежи не требуются.