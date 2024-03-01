Казахстанцы стали чаще обналичивать деньги

Впервые за много лет казахстанцы стали чаще снимать деньги – доля выдачи наличных от оборота по платежным картам в январе составила 15,1%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждый год в Казахстане доля наличных денег неуклонно сокращалась. В некоторых городах, например, в Алматы, уже в 2022 году она вовсе оказалась минимальной.

В 2023 году, по данным портала Ranking.kz, несмотря на то, что казахстанцы обналичили порядка 22,9 трлн тенге, что на 5% больше, чем было в 2022 году, доля выдачи наличных от оборота по платежным картам сократилась с 17,5% до 13,8% за год.

Однако уже в январе 2024 года она заметно выросла – с 14,7% в январе 2023 года до 15,1%. Как отмечают аналитики, это первое увеличение показателя за много лет. Объем выдачи наличных денег на территории РК вырос сразу на 18,3%, достигнув 1,8 трлн тенге.

Выдача наличных денег в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

На этот рост могло повлиять решение правительства мониторить мобильные переводы. Напомним, ранее в Национальном банке РК отмечали, что за январь их объем сократился примерно на 30%.

Где чаще всего снимали деньги

В региональном разрезе самая высокая доля снятий наличных денег от оборота по платежным картам в январе была зафиксирована в Северо-Казахстанской области – целых 31,2%.

В Алматы этот показатель оказался самым низким – всего 9,4%. А в Астане и Шымкенте значительно выше – 15,5% и 19,8% соответственно.

Однако, если рассматривать картину с точки зрения объемов обналичивания, то Алматы находится на первом месте – здесь за январь казахстанцы сняли порядка 534,9 млрд тенге, то есть треть от общего показателя по стране.

В Астане обналичили 189,5 млрд тенге, а в Шымкенте – 147,2 млрд тенге. Меньше всего денег было снято в области Ұлытау – всего 20,9 млрд тенге за месяц, однако это примерно 27,1% от общего оборота по карточкам в регионе.

Где чаще всего снимали "наличку". Инфографика: ranking.kz

Таким образом, включение индивидуальных предпринимателей в систему всеобщего декларирования, а также решение проверять мобильные переводы действительно оказало влияние на рост популярности наличных денег среди населения.