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Правила вывоза иностранной валюты хотят смягчить в Казахстане

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанским банкам хотят разрешить без ограничений вывозить из страны валюты государств-членов ЕАЭС, а доллары и евро – при согласовании с Нацбанком. О новом законопроекте узнали журналисты NUR.KZ.

С марта 2022 года в Казахстане действовали ограничения по вывозу иностранной валюты и золотых слитков из страны, согласно указу президента РК "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Однако сейчас рассматривают возможность их смягчения.

Так, Национальным банком РК на портале "Открытые НПА" был опубликован проект о внесении изменений и дополнений в указ, согласно которым банки второго уровня смогут без препятствий вывозить из страны валюты государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть российские и белорусские рубли, армянские драмы и кыргызские сомы.

При этом на доллары, евро и другие иностранные валюты все равно останутся ограничения и их вывоз банкам придется согласовывать с Нацбанком. Как считают авторы проекта, новые условия помогут учесть возможные риски накопления в банках наличной иностранной валюты.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 27 декабря 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2051519-pravila-vyvoza-inostrannoy-valyuty-hotyat-smyagchit-v-kazahstane/

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