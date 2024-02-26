3,2 млн долларов за 1 км дороги планируют потратить к 2030 году в Казахстане

В ближайшие шесть лет в стране планируется девять крупных проектов по развитию автодорог протяженностью 4,7 тыс. км и на сумму 15 млрд долларов США. Кто и как будет их финансировать, читайте в NUR.KZ.

23 февраля прошло расширенное заседание коллегии Министерства транспорта РК.

Среди обсуждаемых вопросов были также затронуты планы по развитию автомобильных дорог между городами страны.

"В рамках дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры в период с 2024 по 2030 годы планируется начать поэтапную реализацию новых проектов общей протяженностью 4,7 тыс. км.

Ориентировочная стоимость проектов составляет 15 млрд долларов США", – сообщил министр транспорта Марат Карабаев.

Так, с текущего года планируется начать первый этап, включающий реализацию следующих проектов автодорог:

Кызылорда – Жезказган;

Актобе – Кызылорда;

Караганда – Жезказган;

обход города Сарыагаш.

А на втором этапе с 2024 до 2026 годы планируется начало строительно-монтажных работ на дорогах:

Атырау – Доссор;

Астана – Костанай – граница РФ;

Атырау – Уральск;

обход города Туркестан.

Третий этап предусматривает модернизацию оставшихся проектов после 2026 года протяженностью 1 434 км.

Напомним, что тарифы на платные дороги хотят повысить в Казахстане.

Вопросы к дорожным планам

Как отмечают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, министр не указал, за счет каких средств будет обеспечиваться финансирование указанных дорожных проектов.

При этом стоимость планируемых работ также вызвала вопросы.

"Получается, больше 3,2 млн долларов (в источнике ошибочно указана сумма 3 000 долларов – прим. ред.) за 1 км дороги, если доверять цифрам министра.

В США 11-метровая четырехполосная дорога с дренажной системой обходится в 2 млн долларов, в Европе – 2,5-3,5 млн долларов, в Китае – 1,5 млн долларов. Дороже в России", – отмечают аналитики.

Напомним, что ранее в акимате объяснили выделение 328 млн тенге на ремонт "несуществующей" дороги в Карагандинской области.

Также сообщалось о том, как реализуется поручение главы государства по строительству новых железных дорог в Казахстане.