Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Цены на фирменные кроссовки в Казахстане одни из самых высоких в мире

Опубликовано:

Белые кроссовки с латексной подошвой на ногах
Кроссовки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аналитики составили рейтинг стран по стоимости кроссовок фирмы Nike, и Казахстан вошел в тройку с самыми высокими ценами. О том, сколько стоит фирменная обувь в стране, читайте на NUR.KZ.

За весь 2023 год в Казахстане, по данным портала EnergyProm, было произведено 1,8 млн пар обуви – это сразу на 3,6% больше, чем было годом ранее.

Тем не менее казахстанский рынок не принадлежит отечественным компаниям – они смогли обеспечить лишь 3,7% спроса в период с января по ноябрь. Остальное пришлось на импорт, который за год еще и увеличился на 15,6%до 41,4 млн пар.

Между тем обувь продолжает расти в цене. Уже по итогам января текущего года месячный прирост составил 0,6%, а за год – 12,6%.

За месяц сильнее всего подорожала женская обувь – на 0,7%. Следом идет детская – плюс 0,6%, а затем мужская – плюс 0,5%.

В годовом разрезе лидерство принадлежит детской обуви, которая стала дороже сразу на 14,3%. Женская обувь выросла в цене на 12,3%, а мужская – на 11,6%.

Рост цен на обувь в Казахстане
Рост цен на обувь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что цены растут и на фирменную обувь. Так, например, аналитики составили рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike.

В список попали 94 страны, а Казахстан оказался на третьем месте с конца со средней ценой в 112 долларов за пару. В последний раз такой рейтинг составляли в декабре прошлого года, и за это время страна заметно ухудшила свои позиции.

Дороже, чем у нас, спортивная обувь этого бренда стоит только в Армении (123,9 доллара) и Швейцарии (135 долларов).

Для сравнения: из России компания Nike официально ушла еще в 2022 году, однако ее продукция там стоит в среднем на 30 долларов дешевле. Средняя стоимость пары кроссовок составила всего 80,7 доллара.

Самые дешевые "найки" можно найти в Кении – всего 36,3 доллара за пару.

Рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike
Рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан отличался не только ценами на брендовые кроссовки, но и в целом стоимостью жизни в мегаполисах – об этом мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060972-tseny-na-firmennye-krossovki-v-kazahstane-odni-iz-samyh-vysokih-v-mire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.