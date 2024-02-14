Цены на фирменные кроссовки в Казахстане одни из самых высоких в мире

Аналитики составили рейтинг стран по стоимости кроссовок фирмы Nike, и Казахстан вошел в тройку с самыми высокими ценами. О том, сколько стоит фирменная обувь в стране, читайте на NUR.KZ.

За весь 2023 год в Казахстане, по данным портала EnergyProm, было произведено 1,8 млн пар обуви – это сразу на 3,6% больше, чем было годом ранее.

Тем не менее казахстанский рынок не принадлежит отечественным компаниям – они смогли обеспечить лишь 3,7% спроса в период с января по ноябрь. Остальное пришлось на импорт, который за год еще и увеличился на 15,6% – до 41,4 млн пар.

Между тем обувь продолжает расти в цене. Уже по итогам января текущего года месячный прирост составил 0,6%, а за год – 12,6%.

За месяц сильнее всего подорожала женская обувь – на 0,7%. Следом идет детская – плюс 0,6%, а затем мужская – плюс 0,5%.

В годовом разрезе лидерство принадлежит детской обуви, которая стала дороже сразу на 14,3%. Женская обувь выросла в цене на 12,3%, а мужская – на 11,6%.

Рост цен на обувь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что цены растут и на фирменную обувь. Так, например, аналитики составили рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike.

В список попали 94 страны, а Казахстан оказался на третьем месте с конца со средней ценой в 112 долларов за пару. В последний раз такой рейтинг составляли в декабре прошлого года, и за это время страна заметно ухудшила свои позиции.

Дороже, чем у нас, спортивная обувь этого бренда стоит только в Армении (123,9 доллара) и Швейцарии (135 долларов).

Для сравнения: из России компания Nike официально ушла еще в 2022 году, однако ее продукция там стоит в среднем на 30 долларов дешевле. Средняя стоимость пары кроссовок составила всего 80,7 доллара.

Самые дешевые "найки" можно найти в Кении – всего 36,3 доллара за пару.

Рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан отличался не только ценами на брендовые кроссовки, но и в целом стоимостью жизни в мегаполисах – об этом мы подробно рассказывали здесь.