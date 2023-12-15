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30 лет независимости Казахстана

Казахстан "завален" дорогой импортной обувью, которая растет в цене

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Женщина держит в руках замшевую кроссовку
Кроссовки. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане растет собственное производство обуви. Однако рынок все равно принадлежит иностранным компаниям, а цены на продукцию за год выросли на 13%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В период с января по октябрь 2023 года в Казахстане, по данным портала EnergyProm, произвели 1,4 млн пар обуви. Это сразу на 5,5% больше, чем было в прошлом году. Причем аналитики не учитывали производство спортивной, защитной и ортопедической обуви.

Впрочем, несмотря на этот рост, в реальности обувной рынок страны принадлежит иностранным компаниям. Отечественные производители в 2023 году обеспечили лишь 3,2% спроса.

При этом цены на обувь в Казахстане по итогам ноября выросли сразу на 13,1% за год. Мужская подорожала на 12,4%, женская – на 12,8%, а детская – на 14,6%. Для сравнения: общая инфляция к декабрю установилась на уровне 10,3%.

В региональном разрезе средняя стоимость обуви сильнее всего увеличилась в Мангистауской области – сразу на 24,8%.

Следом идут Туркестанская (на 19,4%), Жамбылская (на 15,8%), Карагандинская (на 15,3%) и Костанайская (на 15%) области.

В Алматы цены выросли на 11,4%, в Шымкенте – на 12,4%, а в Астане – на 13,4%. В области Жетісу обувь подорожала меньше всего – лишь на 5,6%.

Рост цен на обувь в Казахстане
Рост цен на обувь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Рост цен не прошел бесследно, и сейчас обувь, особенно брендовую, могут себе позволить не все казахстанцы. Так, например, в рейтинге стран мира по стоимости одной пары кроссовок для бега фирмы Nike среднего класса Казахстан расположился в первой десятке.

На 13 декабря текущего года эти кроссовки здесь в среднем стоили 110,7 доллара, то есть более 50,5 тыс. тенге по актуальному на тот момент курсу.

Для сравнения: в России за такую пару придется заплатить лишь 80,9 доллара. При этом компания Nike в прошлом году официально ушла с рынка страны. В Беларуси пара стоит примерно 83,3 доллара, а в Украине – 81,4 доллара.

Среди стран СНГ выше цены были зафиксированы только в Армении (121,7 доллара) и Азербайджане (112,8 доллара). Самые дорогие кроссовки продаются в Швейцарии – 133 доллара за пару.

Рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike
Рейтинг стран мира по стоимости кроссовок Nike. Инфографика: energyprom.kz

Рост цен неизбежно влияет на благосостояние граждан, которые вынуждены увеличивать свои расходы, чтобы покрыть минимальные потребности. Ранее стало известно, что примерно 24% своих трат казахстанцы направляют на непродовольственные товары, в том числе и на одежду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2051066-kazahstan-zavalen-dorogoy-importnoy-obuvyu-kotoraya-rastet-v-tsene/

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