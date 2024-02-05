Коррупция в Казахстане снижается, но ущерб растет, сообщают аналитики

Коррупция может нести угрозу экономике страны и даже жизни населения. При этом влияние таких нарушений усилилось, несмотря на сокращение числа зарегистрированных случаев, передает NUR.KZ.

Коррупция может выражаться не только в даче и получении взяток, но также и в других формах.

Но общий итог будет одинаковым: одна сторона незаконно получает денежное или иное (материальные и нематериальные) вознаграждение, а вторая – достигает своих целей (победа в тендере, подписание документов с нарушениями, игнорирование правонарушения и так далее).

При этом наносится урон не только экономике страны, но и качеству жизни населения.

Ранее сообщалось, что Казахстан снова попал в рейтинг самых коррумпированных стран мира, заняв 92 место из 180.

При этом, как отмечает Telegram-канал Data Hub, позиции улучшились: результат оценки в 39 баллов из 100 в индексе восприятия коррупции Transparency International (нужно минимум 50 баллов, чтобы не попасть в рейтинг) стал рекордным для страны.

Но в то же время отмечается ухудшение другого аспекта, связанного с коррупционными преступлениями.

Объемы ущерба растут

"По данным КПСиСУ ГП РК, за 6 лет интересующий нас показатель (число зарегистрированных коррупционных преступлений – прим. ред.) уменьшился почти на 30%, до 1,7 тыс. единиц. И вроде все хорошо.

Статистика по коррупции в Казахстане. Источник: Telegram-канал Data Hub

Однако, если рассматривать более короткий период с 2021 по 2023 год, то речь о прогрессе уже идти не будет. Все это время показатель держится примерно на одном уровне (в среднем 1,7 тыс. единиц)", – сообщают аналитики.

При этом указывается, что даже несмотря на практическое отсутствие роста числа регистраций коррупционных уголовных дел, за 2023 год такие нарушения принесли самый крупный ущерб в 51 млрд тенге.

Для сравнения: за предыдущие пять лет общая сумма экономического ущерба от коррупции составила 41,9 млрд тенге.

Объемы ущерба от коррупции в Казахстане. Источник: Telegram-канал Data Hub

"Любопытно, что 85% общего ущерба, установленного в 2023 году, пришлось всего на 69 уголовных дел, зарегистрированных по статье УК РК "Злоупотребление служебными полномочиями", – 43,5 млрд тенге.

Среди прочих подозреваемых по ним проходили один аким и семь сотрудников министерств. Почти вся эта сумма уже погашена", – указывается в источнике.

Другими словами, в целом ситуация с коррупцией в стране вроде бы улучшается. Однако аналитики отмечают, что снижение регистрации коррупционных уголовных дел может говорить и том, что такие преступления стали хуже выявлять.

Напомним, что казахстанцы могут сообщить о подобных нарушениях и получить вознаграждение, сохранив анонимность даже на работе.