Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Коррупция в Казахстане снижается, но ущерб растет, сообщают аналитики

Опубликовано:

Передача взятки при рукопожатии
Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Коррупция может нести угрозу экономике страны и даже жизни населения. При этом влияние таких нарушений усилилось, несмотря на сокращение числа зарегистрированных случаев, передает NUR.KZ.

Коррупция может выражаться не только в даче и получении взяток, но также и в других формах.

Но общий итог будет одинаковым: одна сторона незаконно получает денежное или иное (материальные и нематериальные) вознаграждение, а вторая – достигает своих целей (победа в тендере, подписание документов с нарушениями, игнорирование правонарушения и так далее).

При этом наносится урон не только экономике страны, но и качеству жизни населения.

Ранее сообщалось, что Казахстан снова попал в рейтинг самых коррумпированных стран мира, заняв 92 место из 180.

При этом, как отмечает Telegram-канал Data Hub, позиции улучшились: результат оценки в 39 баллов из 100 в индексе восприятия коррупции Transparency International (нужно минимум 50 баллов, чтобы не попасть в рейтинг) стал рекордным для страны.

Но в то же время отмечается ухудшение другого аспекта, связанного с коррупционными преступлениями.

Объемы ущерба растут

"По данным КПСиСУ ГП РК, за 6 лет интересующий нас показатель (число зарегистрированных коррупционных преступлений – прим. ред.) уменьшился почти на 30%, до 1,7 тыс. единиц. И вроде все хорошо.

Инфографика
Статистика по коррупции в Казахстане. Источник: Telegram-канал Data Hub

Однако, если рассматривать более короткий период с 2021 по 2023 год, то речь о прогрессе уже идти не будет. Все это время показатель держится примерно на одном уровне (в среднем 1,7 тыс. единиц)", – сообщают аналитики.

При этом указывается, что даже несмотря на практическое отсутствие роста числа регистраций коррупционных уголовных дел, за 2023 год такие нарушения принесли самый крупный ущерб в 51 млрд тенге.

Для сравнения: за предыдущие пять лет общая сумма экономического ущерба от коррупции составила 41,9 млрд тенге.

Инфографика
Объемы ущерба от коррупции в Казахстане. Источник: Telegram-канал Data Hub

"Любопытно, что 85% общего ущерба, установленного в 2023 году, пришлось всего на 69 уголовных дел, зарегистрированных по статье УК РК "Злоупотребление служебными полномочиями", – 43,5 млрд тенге.

Среди прочих подозреваемых по ним проходили один аким и семь сотрудников министерств. Почти вся эта сумма уже погашена", – указывается в источнике.

Другими словами, в целом ситуация с коррупцией в стране вроде бы улучшается. Однако аналитики отмечают, что снижение регистрации коррупционных уголовных дел может говорить и том, что такие преступления стали хуже выявлять.

Напомним, что казахстанцы могут сообщить о подобных нарушениях и получить вознаграждение, сохранив анонимность даже на работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2058862-korruptsiya-v-kazahstane-snizhaetsya-no-uscherb-rastet-soobschayut-analitiki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.