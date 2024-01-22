Фруктовые и овощные соки сильно подорожали в Казахстане

В Казахстане сильно сократилось производство натуральных соков. А вот цены на них, наоборот, выросли сразу на 13,7% за год. Какая продукция подорожала сильнее всего, читайте в материале NUR.KZ.

За прошедший год многие товары и услуги сильно выросли в цене – общая инфляция в Казахстане по итогам декабря установилась на уровне 9,8%. Однако некоторые продукты питания показали более значительный рост цен.

Например, это касается натуральных соков. Согласно данным портала EnergyProm, за один декабрь они подорожали на 1,1%, а за последние 12 месяцев – сразу на 13,7%. Это притом, что годом ранее уже фиксировался сильный рост цен – на 28,1%.

Овощные соки в среднем по стране подорожали на 14%. Сильнее всего они выросли в цене в Западно-Казахстанской (на 28,7%), Жамбылской (на 22%) и Северо-Казахстанской (на 21,9%) областях.

Самый сильный рост цен на фруктовые соки, которые в среднем по стране подорожали на 13,7%, также был зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 43,6%). Следом идут Северо-Казахстанская (на 23,9%) и Мангистауская (на 22,4%) области.

В Алматы фруктовые соки выросли в цене на 7,2%, а овощные – на 9,7%. В Астане рост составил 20,3% и 12,1% соответственно. В Шымкенте фруктовые соки подорожали на 11,7%, а овощные – на 16%.

Рост цен на натуральные соки. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что на фоне сильного роста цен в Казахстане происходит сокращение производства натуральных соков. Как отметили аналитики, за последние 10 лет оно сократилось в 2,5 раза – со 172,6 млн литров в 2013 году, до 68,9 млн литров в 2023 году.

Вполне возможно, что данная ситуация также поспособствовала и росту цен на данную продукцию в стране. Напомним, ранее мы рассказывали о том, на сколько в 2023 году подорожали основные продукты питания.