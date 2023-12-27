На сколько аренда жилья подорожала в Казахстане в 2023 году

С начала года стоимость аренды жилья выросла почти во всех крупных городах Казахстана. На текущий момент ставки выше январских в среднем на 4,5%. Где самые высокие цены, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на рынке арендного жилья в Казахстане не стоят на месте. Однако, как отмечает портал "Крыша", в течение года изменения были незначительными – стоимость квадратных метров то росла, то, наоборот, снижалась.

Так, например, в январе аналитики фиксировали снижение цен, которое продолжилось до середины весны – за это время аренда стала дешевле на 3,5%. Однако с мая по сентябрь наблюдался рост цен, и съемное жилье в итоге подорожало сразу на 12,8% к январю. С октября снова фиксировалось снижение тарифов.

В декабре цены снизились – на 2% за месяц. Аренда стала дешевле в 8 из 13 городов, где аналитики проводили мониторинг. Самое сильное снижение произошло в Уральске и Усть-Каменогорске – сразу на 6%.

В Шымкенте съемное жилье подешевело в среднем на 5%, в Алматы – на 2%, а в Астане – на 1%. В Актау, Павлодаре и Кокшетау цены не изменились, а в Петропавловске и Актобе они выросли – на 1% и 2% соответственно.

Впрочем, в разрезе всего 2023 года цены все равно оказались выше тех, что фиксировались в январе – в среднем на 4,5%. Снижение ставок произошло только в Алматы, но лишь на 1%.

По состоянию на 26 декабря средняя стоимость "квадрата" арендного жилья составила 3,2 тыс. тенге. Самые высокие цены в Алматы – 5 682 тенге за квадратный метр, а самые низкие в Актау – 2 500 тенге.

В Астане аренда жилой недвижимости стоит в среднем 3 947 тенге за "квадрат", а в Шымкенте – 2 632 тенге.

Как изменились цены на рынке арендного жилья. Источник: krisha.kz

Таким образом, согласно данным аналитиков, найти дешевое съемное жилье для жителей страны является достаточно сложной задачей. Например, в Алматы за 1-комнатную квартиру в среднем просят 200 тыс. тенге, а за 2-комнатную – 320 тыс. тенге. За 3-комнатную придется платить порядка 400 тыс. тенге в месяц.

В Астане цены немного ниже – от 160 тыс. до 350 тыс. тенге в зависимости от количества комнат. Среди мегаполисов только Шымкент отличился относительно дешевым жильем – 1-комнатную квартиру здесь можно найти в среднем за 110 тыс. тенге в месяц, а 3-комнатную – всего за 170 тыс. тенге.

Стоимость арендного жилья в Казахстане. Источник: krisha.kz

Таким образом, можно отметить тот факт, что несмотря на заметное снижение цен в некоторые месяцы 2023 года, на текущий момент арендные ставки все равно выше тех, что фиксировались в январе.

Напомним, ранее мы рассказывали о городах, в которых выгоднее всего сдавать жилье в аренду.