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Поддельные банкноты на сотни тысяч тенге выявили в Казахстане в 2023 году

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Деньги в пакете
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала 2023 года в Казахстане выявили 193 фальшивые банкноты и 2 монеты на общую сумму 687 100 тенге. Какие купюры чаще всего подделывали и где их пытались реализовать, узнали журналисты NUR.KZ.

За 11 месяцев 2023 года Национальным банком Казахстана и банками второго уровня было выявлено 195 поддельных денежных знаков – 193 купюры и 2 монеты. Общая сумма фальшивых денег составила 687 100 тенге.

Стоит отметить, что количество подделок постепенно уменьшается – в аналогичном периоде 2022 года было обнаружено 200 фальшивых денежных знаков, а за весь 2021 год – 519 подделок.

Как рассказывают в Нацбанке, чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге68 штук. Далее идут купюры по 2 000 тенге 62 штук. Замыкают тройку лидеров банкноты по 500 тенге26 штук. Остальные 19,2% денежных знаков приходятся на другие номиналы.

Примечательно, что чаще всего фальшивые деньги выявляли в Алматы и Алматинской области – 157 штук, то есть 80,5% всех подделок. Следом идет Восточно-Казахстанская область – 15 штук (7,7%).

Напомним, именно в Алматы в апреле 2023 года была обнаружена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных купюр номиналом в 10 000 тенге.

Как выявить фальшивые тенге

Как рассказали в Нацбанке, поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге.

Фальшивомонетчики обычно лишь имитируют визуальные защитные элементы. Поэтому такие деньги легко можно распознать. Главное обратить внимание на следующие отличия настоящих тенге от фальшивых:

  • цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Необходимо просмотреть ее на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала;
  • на банкнотах есть сплошная магнитная ныряющая нить, которая выходит на поверхность в виде пунктиров с надписями. Она четко просматривается на проходящем свете как одна сплошная нить;
  • на банкнотах номиналом 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого;
  • на всех банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф, хорошо различимый на ощупь;
  • на банкноте номиналом 10 000 тенге образца 2011-2012 года с лицевой стороны расположена защитная полоса. С оборотной стороны она просматривается через овальное окно.
  • на банкноте номиналом 20 000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах с цветопеременным и динамическим эффектами.

Проверка данных отличий займет всего несколько секунд, зато поможет казахстанцам обезопасить себя от фальшивых купюр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2051951-poddelnye-banknoty-na-sotni-tysyach-tenge-vyyavili-v-kazahstane-v-2023-godu/

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