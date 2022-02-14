Банкноты какого номинала подделывают чаще всего в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В прошлом году в стране было выявлено 519 штук фальшивых тенге. Банкноты какого номинала подделывают чаще всего и как отличить подделку от оригинала, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Национального банка РК, за 2021 год было выявлено 519 поддельных денежных знаков (513 банкнот и 6 монет) на сумму 1 577 400 тенге. Это на 37% меньше, чем в 2020 году, когда Нацбанком и банками второго уровня было выявлено 823 фальшивые купюры.

Банкноты какого номинала подделывают чаще всего

В прошлом году чаще встречались фальшивые банкноты номиналом 2 000 тенге. Таких мнимых банкнот было выявлено за год 340 штук, что составило 65% от общего количества выявленных подделок.

Также выявлены фальшивые банкноты номиналом 5 000 тенге в количестве 94 штуки (15%) и 10 000 тенге - 36 штук (7%). Оставшиеся 13% приходятся на другие номиналы банкнот.

В каком регионе было обнаружено больше фальшивых тенге

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – всего 355 штук, что составляет 68% от их общего количества. В Нур-Султане были обнаружены 54 фальшивые банкноты, а в Восточно-Казахстанской области таких банкнот выявили 26 штук.

Отличие настоящей банкноты от поддельной

Основная масса фальшивых банкнот изготавливалась по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно без специального оборудования, используя метод «почувствуй-посмотри-поверни».

Перечислим особенности подлинной банкноты:

специфический хруст;

специальный рельеф;

наличие меток для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь;

на банкнотах 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге есть изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты, цвет изображений меняется от зеленого до золотого;

наличие сплошной магнитной и ныряющей нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

Достаточно знать эти особенности банкнот, чтобы быстро визуально их проверить на подлинность без применения спецоборудования.

Напомним, что также специалисты Нацбанка рассказали, какой из методов вложения денег был самым прибыльным в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955928-banknoty-kakogo-nominala-poddelyvayut-chasche-vsego-v-kazahstane/