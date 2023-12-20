Сколько денег получили иностранцы на карточки казахстанских банков

В 2022 году многие иностранные специалисты открыли карточки в казахстанских банках. Как оказалось, за год они заработали более 1,5 млрд тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Карты казахстанских банков пользуются популярностью среди иностранных фрилансеров. По данным сервиса для безопасных сделок в сфере фриланса Solar Staff, за последний год их число увеличилось вдвое.

Среди них есть как релоканты, которые переехали в Казахстан и работают здесь, так и те, кто оформил карту в казахстанском банке для удобства платежей, но жить и работать продолжает за границей.

Наиболее популярны карты казахстанских банков у фрилансеров в IT-сфере. Как правило, такие специалисты выполняют заказы для компаний из России, Кипра и Армении. Они занимаются разработкой программного обеспечения, созданием мобильных приложений, а также аналитикой данных.

Чаще всего фрилансеры-иностранцы пользуются карточками Kaspi (75,5%), Halyk Bank (10,5%) и Freedom Bank (3,5%).

По данным сервиса, иностранные программисты, которые пользуются картами казахстанских банков, в 2023 году в сумме получили на них 1,5 млрд тенге. Средний доход таких специалистов составил более 1,1 млн тенге в месяц.

Примечательно, что в целом иностранные "айтишники" зарабатывают больше своих официально трудоустроенных казахстанских коллег. Так, например, по итогам первого квартала средняя зарплата отечественного IT-специалиста составляла 790,6 тыс. тенге в месяц.