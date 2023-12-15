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Сигареты сильно подорожали в Казахстане

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Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

Сигареты в Казахстане за год подорожали сразу на 19,7%. Рост цен продолжится и в следующем году, ведь с января увеличатся минимальные цены на табачную продукцию. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С января по ноябрь 2023 года в Казахстане, по данным портала EnergyProm, произвели 15 млрд сигарет и прочих табачных изделий. Это всего лишь на 0,1% меньше прошлогоднего показателя. При этом отечественные компании обеспечили спрос на сигареты и папиросы лишь на 45% – остальное пришлось на импорт.

В то же время стоимость сигарет в стране по итогам ноября выросла сразу на 19,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Костанайской области – сразу на 27,6% за год. Следом идут Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, где подорожание составило 25,7% и 24,4% соответственно.

Алматинская область отличилась наименьшим приростом – на 16,3%. В Астане цены выросли на 21,7%, в Шымкенте – на 19,4%, а в Алматы – на 18%.

Таким образом рост средней стоимости сигарет во всех регионах оказался выше общего показателя инфляции в Казахстане (10,3%).

Рост цен на сигареты в Казахстане
Рост цен на сигареты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен на табачную продукцию происходит не только из-за инфляционных процессов. Не последнюю роль в этом играет постоянное повышение минимальных розничных цен.

Так, например, с 1 июля 2023 года стоимость одной пачки сигарет выросла на 60 тенге – до минимальных 710 тенге. А с 1 января 2024 года произойдет еще одно плановое повышение – уже до 770 тенге.

Поэтому рост цен на табачную продукцию в Казахстане продолжится и в следующем году.

Между тем, по данным опроса, касающегося табачных изделий и подверженности воздействию табачного дыма, более половины (55,5%) казахстанцев согласны с повышением налога на табачные изделия.

Напомним, ранее стало известно, что количество курильщиков в стране заметно снизилось, однако среднедушевые затраты населения на сигареты лишь выросли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2050998-sigarety-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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