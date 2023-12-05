В Казахстане одни из самых дорогих билетов в кино среди стран СНГ

В Казахстане билет в кино обойдется в среднем в 5,43 доллара. Это одна из самых высоких цен среди стран СНГ. Подробнее о стоимости услуг кинотеатров журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

В текущем году в Казахстане уже фиксировали рост цен на билеты в кино. Например, в первом полугодии 2023 года он составил 14,1% за год. Впрочем подорожание продолжилось и в октябре – стоимость билетов снова выросла на 14,1% по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что в некоторых регионах был зафиксирован более сильный рост цен, например, в Восточно-Казахстанской области – плюс 43,7% за год. Следом идут Кызылординская область – плюс 29,1%, а замыкает тройку антилидеров область Абай – плюс 25%.

В Алматы средняя стоимость услуг кинотеатров за год выросла на 21,7%, в Астане – на 6,1%, а в Шымкенте вообще не изменились.

Рост цен на услуги кинотеатров в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Среди крупных городов страны дороже всего услуги кино в октябре стоили в Туркестане (2,7 тыс. тенге), дешевле всего — в Караганде (1,4 тыс. тенге). Средняя по стране стоимость составила 2 033 тенге.

Аналитики также выяснили, что стоимость билетов в кино на международный релиз в Казахстане на 29 ноября текущего года составляла 5,43 доллара США. С таким показателем страна заняла 31 из 99 мест в мировом рейтинге по дешевизне билетов в кинотеатр.

Это также один из самых худших показателей в Содружестве независимых государств (СНГ). Дороже, чем в Казахстане, билеты продаются только в Армении – 6,25 доллара.

В России средняя цена составляет 4,04 доллара, в Украине – 4,15 доллара, в Узбекистане – 4,5 доллара, в Беларуси – 4,58 доллара, а в Азербайджане – 4,71 доллара.

Дороже всего в мире просмотр кино обойдется жителям Швейцарии – 22,82 доллара, а самые дешевые билеты можно купить в Иране – всего за 1,5 доллара.

Рейтинг стран по стоимости билетов в кино. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан отличается высокими ценами не только на услуги кинотеатров. Так, например, ранее мы рассказывали о том, что страна является лидером по стоимости яблок в СНГ.