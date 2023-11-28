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Аренда жилья становится дешевле в Казахстане

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Мужчина держит ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com/standret

За месяц средние ставки на арендное жилье в Казахстане снизились примерно на 3%. Где зафиксировано самое сильное снижение и какие цены просят арендодатели, журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

Рынок арендного жилья в стране за ноябрь 2023 года заметно остыл. По данным аналитиков, цены в среднем упали на 3%. Причем ставки снизились сразу в 9 из 13 городов, где проводился мониторинг. Месяцем ранее фиксировался рост цен на 2,2% за месяц.

Сильнее всего аренда подешевела в Павлодаре – сразу на 9%. Следом идет Петропавловск – минус 8%, а замыкает тройку лидеров Караганда – минус 6%.

Также цены упали в Актау и Актобе (по 5%), Уральске (на 4%), Алматы (на 3%), Кокшетау (на 3%) и Астане (на 1%).

В Костанае и Усть-Каменогорске стоимость аренды за месяц не изменилась, а в Шымкенте и Атырау был зафиксирован рост цен – на 3% и 0,7% соответственно. Стоит отметить, что, несмотря на снижение цен, аренда жилья в Казахстане все равно стоит дороже, чем было в начале года – в среднем на 7%.

Самая дорогая недвижимость сдается в Алматы – в среднем 5,8 тыс. тенге за квадратный метр. В Астане средний ценник составил порядка 4 тыс. тенге, а в Шымкенте – 2,8 тыс. тенге, что заметно ниже средней ставки по стране (3,2 тыс. тенге).

Самая дешевая аренда в Актау, Петропавловске и Актобе – всего 2,5–2,6 тыс. тенге за "квадрат".

Изменение цен на арендное жилье в Казахстане (ноябрь 2023 года)
Изменение цен на арендное жилье в Казахстане. Источник: krisha.kz

За какую сумму можно снять квартиру в Казахстане

В Алматы средняя ставка за 1-комнатную квартиру в ноябре составляла порядка 220 тыс. тенге в месяц. За 2-комнатную уже придется заплатить около 350 тыс. тенге, а за 3-комнатную – 430 тыс. тенге.

В Астане цены заметно ниже: 170 тыс. тенге, 230 тыс. тенге и 350 тыс. тенге соответственно.

Самые дешевые квартиры сдаются в Петропавловске – всего 100 тыс. тенге в месяц за "однушку", 120 тыс. тенге – за "двушку" и около 150 тыс. тенге – за "трешку".

В Шымкенте такие квартиры в ноябре стоили 120 тыс. тенге, 150 тыс. тенге и 180 тыс. тенге соответственно.

Стоимость арендного жилья в Казахстане
Стоимость арендного жилья. Источник: krisha.kz

Стоит отметить, что взятые аналитиками цены являются не фактическими, а теми, что указывают арендодатели в своих объявлениях. То есть реальная средняя стоимость может заметно отличаться – все зависит от того, на каких условиях договорятся владелец жилья и арендатор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2047908-arenda-zhilya-stanovitsya-deshevle-v-kazahstane/

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