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Рыба и морепродукты сильно подорожали в Казахстане

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Рыба в магазине
Рыба. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы потребляют все меньше рыбы и морепродуктов. Не последнюю роль в этом мог сыграть и рост цен на них. На сколько подорожала рыбная продукция, рассказал портал EnergyProm.

В Казахстане с января по июнь 2023 года было произведено 27,3 тыс. тонн свежей, охлажденной и замороженной рыбы. Это сразу на 3,1% больше прошлогоднего показателя.

Однако, несмотря на рост производства, казахстанцы стали потреблять меньше рыбы и морепродуктов. В первом квартале 2023 года на душу населения приходилось в среднем около 3,4 килограмма. Это на 2,3% меньше прошлогоднего показателя (3,5 килограмма).

Больше всего рыбы и морепродуктов потребили жители Восточно-Казахстанской (4,8 килограмма), Атырауской (4,5 килограмма) и Западно-Казахстанской (4,4 килограмма) областей. Наименьшее потребление зафиксировано в Шымкенте – всего 1,5 килограмма на душу населения.

Потребление рыбы в Казахстане.
Потребление рыбы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Вполне возможно, что определенную роль в снижении уровня потребления морепродуктов сыграл рост цен, который "накрыл" рыбный сектор Казахстана.

Так, согласно данным аналитиков, по итогам июля 2023 года рыба и морепродукты подорожали на 0,4% за месяц. За год они стали дороже на 18,7% Для сравнения: общая инфляция в Казахстане по итогам этого же периода составила 14%.

Сильнее всего морепродукты подорожали в области Ұлытау – сразу на 37,4% за год. Отметились также Мангистауская и Павлодарская области, где рост цен составил 28,1% в каждой из них.

В Астане цены выросли на 19,7%, в Шымкенте – на 15,5%, а в Алматы – на 12,7%.

Рост цен на рыбную продукцию.
Рост цен на рыбную продукцию в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Заметнее всего подорожали свежие или мороженые рыба и морепродукты – на 20,7% за год. При этом годом ранее рост составлял 12,2%.

Переработанная и консервированная рыба по итогам июля подорожала на 16,2% за год, а годом ранее наблюдался рост цен сразу на 25,5%.

Рост цен на рыбную продукцию.
Рост цен на рыбную продукцию в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рыба – не единственная продукция, которая в 2023 году показывает сильный рост цен. Ранее стало известно, что в стране также заметно выросли цены на мясную продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033474-ryba-i-moreprodukty-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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