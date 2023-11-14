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30 лет независимости Казахстана

"Качественные рабочие места" с достойной зарплатой могут появиться в Казахстане

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Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Минтруда хотят ввести понятие "качественное рабочее место", где работники должны будут получать не меньше медианной зарплаты. Что еще может дать гражданам нововведение, узнали журналисты NUR.KZ.

Министерством труда и социальной защиты населения РК был разработан проект Концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы. В рамках нее планируется увеличить количество так называемых "качественных рабочих мест" до 3,6 млн и улучшить структуру занятости.

Как объясняют в ведомстве, под "качественным рабочим местом" подразумевается трудоустройство со стабильной занятостью (не менее 6 месяцев), безопасными условиями труда, возможностью для профессионального развития и карьерного роста, обеспечением трудовых прав и социальной защиты.

Главной характеристикой такого рабочего места должен стать достойный уровень оплаты труда, который не должен быть ниже медианной зарплаты в регионе.

Напомним, в третьем квартале 2023 года медианная заработная плата в Казахстане составила 230 924 тенге. Эта сумма является точной серединой в зарплатной сетке, то есть одна половина работающих казахстанцев получает меньше нее, а вторая – больше.

Сейчас проект постановления об утверждении Концепции находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан. Как считают в Минтруда, ее реализация приведет к увеличению количества "качественных рабочих мест" до 45% в общей структуре занятости к 2029 году.

Напомним, ведомством также разрабатывается методика определения минимальной заработной платы. Сейчас она устанавливается ежегодно законом о бюджете, однако в будущем планируется "привязать" ее к медианному доходу, что должно улучшить благосостояние граждан, получающих "минималку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045681-kachestvennye-rabochie-mesta-s-dostoynoy-zarplatoy-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/

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