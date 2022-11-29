Ботинки и туфли подорожали в Казахстане на 16,6% за год

Обувь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В минувшем месяце цены на ботинки, туфли и другую обувь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 16,6%, об этом говорится в официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики АСПР РК.

"В октябре цены на ботинки, туфли и прочую обувь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 16,6%", – говорится в публикации.

Сообщается, что с января по сентябрь текущего года было выпущено 1 117,8 тыс. пар обуви, при этом импортировано 28 284,6 тыс. пар. Таким образом, доля импорта составила 96,2%.

Объем производства обуви из кожи (кроме спортивной обуви) за 10 месяцев составил 856,9 тыс. пар, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы писали, что по итогам октября 2022 года одежда в Казахстане подорожала за год на 14,6%. Наиболее сильный рост цен ощутили жители Астаны: в столице одежда подорожала сразу на 25% за год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999376-botinki-i-tufli-podorozhali-v-kazahstane-na-166-za-god/