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Цены на мебель "взлетели" в Казахстане

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Стулья в мебельном магазине.
Мебель. Иллюстартивное фото: pixabay.com

По итогам октября цены на мебель в Казахстане выросли сразу на 15,2% за год. О том, в каком регионе зафиксировано самое сильное подорожание, журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

За девять месяцев 2023 года в Казахстане произвели мебели на 58,4 млрд тенге в стоимостном выражении. Это сразу на 24,9% больше, чем было годом ранее. В целом выпуск в секторе вырос на 36,9%.

Однако несмотря на это львиная доля рынка принадлежит импортной продукции. Например, казахстанские производители обеспечили спрос на металлические стулья и прочую мебель лишь на 32,9%, на деревянные стулья – всего на 12,5%, на мебель для столовых и гостиных – на 11,8%, а на мебель с сидениями – лишь на 1,6%.

Производство мебели в Казахстане
Производство мебели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

При этом в стране сильно выросли цены. За октябрь мебель и предметы домашнего обихода подорожали в среднем на 0,4% за месяц и на 15,2% за год. Для сравнения: общая инфляция по итогам октября составила лишь 10,8%.

Стоит отметить, что месячный рост цен зафиксирован лишь в нескольких регионах: в Мангистауской области (на 8,3%), области Жетісу (на 4,4%) и в Павлодарской области (на 0,7%). В остальных регионах цены остались на уровне прошлого месяца.

В разрезе года сильнее всего мебель подорожала в Акмолинской области – сразу на 27,8%. Следом идут Восточно-Казахстанская и Карагандинская области – на 27,4% и 24,6% соответственно.

В Шымкенте подорожание составило 14,2%, в Астане – 9,4%, а в Алматы – 9,2%.

Рост цен на мебель в Казахстане
Рост цен на мебель в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что рост цен на мебель фиксировался и летом, например, в июне (плюс 24,6% за год) и в июле (плюс 20,3%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045422-tseny-na-mebel-vzleteli-v-kazahstane/

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