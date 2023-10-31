Аренда жилья дешевеет в крупных городах Казахстана

За последний месяц цены на аренду жилья в Казахстане снизились в среднем на 2,2%. Больше всего оно подешевело в Актобе и Петропавловске. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

В октябре аналитики сайта объявлений о продаже и сдачи в аренду недвижимости зафиксировали снижение цен на квартиры вторичного рынка. Квадратные метры подешевели сразу в 11 городах страны. На этом фоне подешевело и съемное жилье – сразу в 8 из 13 крупных городов, где проводился мониторинг.

Сильнее всего цены за месяц снизились:

в Актобе – на 7% ;

; в Петропавловске – на 6% ;

; в Актау, Костанае и Кокшетау – на 5% ;

; в Алматы и Караганде – на 4% ;

; в Астане – на 1%.

Между тем в Атырау и Шымкенте по сравнению с сентябрем цены не изменились, а в Уральске, Павлодаре и Усть-Каменогорске они незначительно выросли – на 1%, 2% и 4%. При этом следует учитывать, что стоимость аренды все еще выше, чем было в начале года.

На текущий момент средняя ставка по Казахстану составляет 3 295 тенге за квадратный метр съемного благоустроенного жилья. Самые высокие цены в Алматы – 6 тыс. тенге, а самые низкие в Актау – всего 2 725 тенге за "квадрат".

Изменение цен на аренду. Источник: krisha.kz

Таким образом, в Алматы 1-комнатная квартира будет стоить в среднем 230 тыс. тенге в месяц, 2-комнатная – 350 тыс. тенге, а 3-комнатная – 450 тыс. тенге. В Астане средние цены составляют 170 тыс., 250 тыс. и 350 тыс. тенге соответственно.

Самые дешевые квартиры можно снять в Петропавловске – в районе 110 тыс. тенге за 1-комнатную и 130 тыс. тенге за 2-комнатную. За три комнаты придется заплатить в среднем 145 тыс. тенге.

Стоимость арендного жилья. Источник: krisha.kz

Снижение, которое было зафиксировано в октябре является первым с начала лета. Например, в сентябре средняя стоимость аренды жилья выросла на 2,7% за месяц. А летом ежемесячный рост составлял в районе 4-7%.

Стоит отметить, что аналитики изучали цены, которые арендодатели устанавливали в объявлениях. Они могут заметно отличаться от фактических – тех, за которые в итоге были сданы квартиры.