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30 лет независимости Казахстана

Доля денежных переводов из России в Казахстан упала до минимума

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Купюры и монеты тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре в Казахстан через СМДП поступило порядка 24,4 млрд тенге. На долю России пришлось лишь 28,3% от суммы – это самый низкий показатель с марта 2022 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Системы международных денежных переводов (СМДП) позволяют казахстанцам переводить и получать деньги, даже не имея открытого банковского счета – хватит одного удостоверения личности.

В сентябре, по данным Национального банка РК, жители Казахстана таким образом совершили 230,55 тыс. транзакций в другие страны на общую сумму 93,2 млрд тенге. Это немного меньше, чем было месяцем ранее – тогда сумма отправленных средств составила 98,8 млрд тенге.

Больше всего денег казахстанцы отправили в Узбекистан (29,02 млрд тенге), Россию (почти 22 млрд тенге) и Турцию (на 20,3 млрд тенге).

Средства отправленные за рубеж
Средства отправленные за рубеж. Источник: Национальный банк РК

При этом в Казахстан пришло значительно меньше денег. За месяц в страну было совершено 80,11 тыс. транзакций на общую сумму 24,4 млрд тенге.

Больше всего денег поступило из России (6,9 млрд тенге), следом идет Узбекистан (почти 3 млрд тенге) и США (2,9 млрд тенге).

Стоит отметить, что, несмотря на лидерство России, по факту ее доля в общем потоке средств сильно уменьшилась и составила всего 28,3%. Как отмечают аналитики Data Hub, это минимальный показатель с марта 2022 года.

Средства, полученные из-за рубежа
Средства, полученные из-за рубежа. Источник: Национальный банк РК

В целом можно сделать вывод, что спрос на СМДП в Казахстане постепенно снижается. Полученные переводы, без учета российских, за год рухнули почти наполовину.

Напомним, в 2022 году на фоне ухода из России платежных систем Visa и MasterCard данные системы получили "второе дыхание", и поток средств, проходивших через них, бил рекорды. Однако со временем показатели стали возвращаться к своим стандартным значениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043164-dolya-denezhnyh-perevodov-iz-rossii-v-kazahstan-upala-do-minimuma/

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