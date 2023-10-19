Производство "тушенки" падает в Казахстане, а цены на нее растут

Казахстанские компании сократили производство мясных консервов на 4%. При этом цены на "тушенку" выросли сразу на 15,9% за год. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

В период с января по август текущего года отечественные производители мясных консервов выпустили 4,6 млн штук готового продукта. Это сразу на 4% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

При этом вырос выпуск мясорастительных консервов из телятины и говядины – сразу на 47,5%, до 1,1 тыс. тонн. За первые 8 месяцев года также увеличилось производство овощных консервов, но лишь на 2,6%, до 4,6 тыс. тонн.

Производство консервированных продуктов. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне выросли и цены. За месяц "тушенка" в среднем по Казахстану подорожала на 0,7%. Это не самый высокий месячный рост цен. Например, в сентябре прошлого года он составлял 3,4%, а в июне 2023 года – 1,6%. Тем не менее, это подорожание все равно влияет на покупательную способность казахстанцев.

Рост цен на консервы. Инфографика: energyprom.kz

В годовом разрезе рост цен для казахстанцев оказался намного более внушительным – сразу на 15,9% (в прошлом году было 30%). Для сравнения: годовая продуктовая инфляция по итогам сентября 2023 года составила 11,4%.

Сильнее всего ощутили рост цен жители Шымкента. Здесь "тушенка" подорожала сразу на 33,5% за год. Следом идут Западно-Казахстанская область и Жетісу – 26,9% и 26,2% соответственно.

В Алматы консервы подорожали на 14%, а в Астане – на 10,2%. Самый низкий прирост цен зафиксирован в Атырауской и Актюбинской областях – 0,3% и 0,5% соответственно.

Рост цен на консервы. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что цены растут не только на консервы, но и на свежие мясные продукты. На этом фоне среди населения страны даже упало потребление мяса.