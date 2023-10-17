Российских товаров становится меньше, а китайских и европейских – больше в Казахстане

Импорт из России в Казахстан за год сократился сразу на 9%. При этом Китай и Евросоюз, наоборот, нарастили поставки в страну. Подробности журналисты NUR.KZ узнали в Telegram-канале Data Hub.

Россия – один из основных торговых партнеров Казахстана, однако ее доля в общем импорте постепенно снижается. Так, за 8 месяцев 2023 года в страну было завезено товаров на общую сумму в 39,8 млрд долларов, но на РФ пришлось лишь 26,7%.

Как отмечают аналитики, этот показатель оказался самым низким, как минимум с 2011 года. Для сравнения: за 8 месяцев 2021 года российские товары занимали в казахстанском импорте 41%, а в 2022 году – 37,4%.

Таким образом, всего за год импорт из России просел сразу на 10,7 процентных пункта, или почти на 9% в абсолютном выражении – до 10,6 млрд долларов.

Казахстанский импорт. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Евросоюз (ЕС) и Китай между тем активно поставляют товары в Казахстан. Так, доля импорта из европейских стран выросла на 4,1 процентного пункта, а из Китая – на 3,4. Таким образом она составила 18,4% и 25,1% соответственно.

Если рассматривать эти показатели в абсолютных цифрах, то импорт из ЕС вырос на 66% – до 7,3 млрд долларов за год, а у Поднебесной – на 49%, до 10 млрд долларов.

Доля всех остальных стран в казахстанском импорте в текущем году составила 30%.

Напомним, что Казахстан сильно зависит от импорта перца, огурцов, чеснока и некоторых других овощей.