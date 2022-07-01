Казахстан сокращает импорт товаров из России

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С начала 2022 года объемы импорта из России постепенно сокращаются. На смену российским товарам приходит продукция из азиатских стран. О том, как изменился казахстанский импорт, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане наблюдается сокращение объемов импорта российских товаров. С января по апрель 2022 года доля России сократилась с 40,8% до 38,5%. Также уменьшилась и доля в общем товарообороте – с 23% до 18%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, триггером снижения выступили январские события в Казахстане, а затем – конфликт в Украине и введение санкций в отношении России.

При этом в стоимостном выражении наблюдается рост на 6%, до 7,2 млрд долларов. Причина кроется в подорожании рубля. Получается, что Казахстан в 2022 году закупил товаров у России меньше, а заплатил гораздо больше, чем обычно.

Какие товары Казахстан продает и покупает

В структуре казахстанского экспорта ключевую роль играют минеральные продукты и металлы, правда, их объем в 2022 году сократился с 784,5 до 700,6 млн долларов и с 690,4 до 668,8 млн долларов соответственно.

Зато вырос экспорт продуктов химической промышленности: за четыре месяца текущего года – сразу на 7 процентных пункта (с 121,2 млн до 167,8 млн долларов). Рост затронул и поставки машин и оборудования – с 238,5 млн до 404,4 млн долларов.

В структуре импорта преобладают поставки машин и оборудования – в этом году данной продукции было завезено на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. Металлов и изделий из них Казахстан импортировал на сумму 913 млн долларов, а продовольственных товаров – на 910,5 млн долларов.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом, как уточнялось выше, рост товарооборота наблюдается только в денежном выражении. Такое положение, по мнению некоторых экспертов, невыгодно казахстанскому бизнесу, который занимается импортом из России.

В соседней стране наблюдается высокий уровень инфляции. Цены на продукты и товары растут быстрее, чем в Казахстане. Однако тот факт, что большинство из них завозится именно из России, в конечном итоге влияет на цены внутри страны.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Есть и положительные стороны: в условиях санкций и переориентирования российской экономики Казахстан стал больше экспортировать готовых товаров, а не сырье для их производства.

И это еще не все: на смену российским товарам, объем которых заметно сократился, пришли товары из других азиатских стран – Китая, Кореи и Японии. Их доля в импорте увеличилась с 23,2% до 27,3%.

Это касается также и автопрома – с весны текущего года импорт российских автомобилей сильно сократился. В стоимостном выражении он упал с 21,6 млн долларов до 12,2 млн долларов.

Такой недобор сразу же восполнили корейскими и японскими авто – их за этот же период завезли в страну на суммы 20,7 млн и 7,7 млн долларов соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976536-kazahstan-sokraschaet-import-tovarov-iz-rossii/