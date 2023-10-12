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Основные продукты питания снова начали дорожать в Казахстане

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Продукты и деньги лежат на столе
Продукты и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Два месяца основные продукты питания в Казахстане постоянно дешевели. Но за последнюю неделю аналитики вновь зафиксировали рост цен. Что именно подорожало, читайте в материале NUR.KZ.

В конце лета и начале осени текущего года аналитики неоднократно фиксировали снижение цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В последнюю неделю сентября наступило "затишье" – за некоторым исключением основные продукты питания не дорожали, но и не росли в цене.

Однако в период с 3 по 10 октября Бюро национальной статистики впервые за несколько месяцев зафиксировало рост цен, но лишь на 0,1%. При этом в годовом разрезе товары из списка СЗПТ в среднем подорожали на 5,6%.

Какие продукты дорожают

За последнюю неделю самый сильный рост цен зафиксирован на яйца первой категории – сразу на 1,3% (до 480 тенге за десяток). Также отметилась подорожанием весовая гречневая крупа – на 0,7% (до 328 тенге за килограмм). Стоит отметить, что "гречка" подорожала впервые с начала года – до этого ее стоимость только снижалась.

Третье место разделили между собой пшеничная мука первого сорта и творог – они подорожали на 0,5%. Первый продукт по состоянию на 10 октября стоит в среднем 232 тенге, а второй – 2 101 тенге за килограмм.

При этом за неделю стали дешевле репчатый лук (на 1,7%, до 116 тенге за килограмм), морковь (на 1,5%, до 187 тенге), картофель (на 1,1%, до 148 тенге), белокочанная капуста (на 0,8%, до 165 тенге), весовые рожки (на 0,3%, до 315 тенге), подсолнечное масло (на 0,1%, до 751 тенге за литр) и сахарный песок (на 0,1%, до 425 тенге).

Остальные продовольственные товары из списка социально значимых незначительно подорожали в районе 0,1-0,3% за неделю.

Изменение цен на СЗПТ в Казахстане
Изменение цен на СЗПТ в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, ранее мы рассказывали о рекордном росте цен на муку – в конце сентября впервые за 7 месяцев было зафиксировано увеличение ее средней стоимости сразу на 2% за неделю. До этого она или снижалась, или просто стояла на месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040718-osnovnye-produkty-pitaniya-snova-nachali-dorozhat-v-kazahstane/

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