Зачем Нацбанк продал более 1,15 млрд долларов из Нацфонда

В сентябре общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 3,4 млрд долларов. Треть этой суммы была взята из Нацфонда. Куда она отправилась, журналисты NUR.KZ узнали из сообщения Нацбанка.

По данным Национального банка РК, в сентябре среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за месяц увеличился со 158 до 162 млн долларов США. При этом общий объем составил 3,4 млрд долларов.

Часть этой суммы (порядка 1,115 млрд долларов) пришлась на продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет, что составило порядка 34% от общего объема торгов на KASE, но не более 55 млн долларов в день.

"При проведении операций со средствами Национального фонда соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок", – утверждают в Нацбанке.

При этом в сентябре Национальным банком РК также было приобретено порядка 200 млн долларов (6% от объема рынка) с целью поддержания валютной доли пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне 30%, а также около 60 млн долларов в рамках увеличения валютной доли активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Прямых же валютных интервенций, как сообщили в Нацбанке, в сентябре не проводилось.

В ведомстве также поделились планами на текущий месяц. Так, на основе имеющихся прогнозных заявок правительства предварительно в октябре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,5 до 1,6 млрд долларов. Для ЕНПФ планируется приобрести от 100 до 150 млрд долларов, а для КФГД – от 50 до 70 млн долларов.

При этом в Нацбанке отмечают, что по итогам сентября курс национальной валюты просел на 3,4% до 474,99 тенге за доллар. По состоянию на 2 октября американская валюта стоит 474,47 тенге.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Национальный Банк при этом продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.