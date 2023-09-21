Станет ли мобильная связь дешевле после внедрения 5G в Казахстане

В Казахстане активно внедряются сети 5G. Однако новое поколение связи использует собственную инфраструктуру, поэтому ее внедрение не повлияет на стоимость услуг связи 4G, считают аналитики Finprom.

С каждым годом все больше казахстанцев становятся пользователями мобильного интернета. По данным аналитиков, к августу текущего года число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, составило примерно 17,8 млн человек, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество абонентов мобильного интернета. Инфографика: finprom.kz

При этом в стране активно развиваются сети нового поколения – 5G. Уже сейчас такая связь доступна не только в Алматы, Астане и Шымкенте, но и в других крупных городах страны: в Туркестане, Шымкенте, Караганде, Кокшетау, Костанае, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске и Жезказгане.

Сети 5G позволяют пользователям получать более быстрый интернет c гораздо меньшей задержкой. Так, после запуска сетей нового поколения скорость мобильного интернета в Казахстане за год выросла примерно на 62,3% – с 22,07 до 35,81 Мбит/с.

Скорость мобильного интернета в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, как считают аналитики, все улучшения для граждан не коснутся финансовой стороны вопроса. Сейчас операторы, внедряющие 5G, дают абонентам выбор – пользоваться технологией 4G или 5G. Другими словами, тарифы на них формируются отдельно.

Причины у такой политики просты: сети четвертого и пятого поколений используют разную инфраструктуру, и 5G требует более высоких инвестиций в новое оборудование, которое никак не связано с изменениями в технических аспектах 4G.

Поэтому услуги 5G будут дороже, чем 4G, но клиентам, которые продолжают пользоваться сетями четвертого поколения ждать понижения цен, скорее всего, не придется. Впрочем, никто насильно заставлять переходить на более быструю, но дорогую сеть 5G в Казахстане не будет.

Если пользователю достаточно технических условий 4G, то он может остаться на ней, как на более дешевой по сравнению с сетями нового поколения, ведь операторы связи будут продолжать поддерживать и обслуживать сети 4G для клиентов даже после внедрения 5G.

Напомним, ранее в правительстве отмечали, что мобильная связь в Казахстане слишком дешевая. Этот факт затрудняет развитие технической базы в стране, что в конечном итоге сказывается на качестве услуг.