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Зарплаты в Казахстане обогнали инфляцию

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Деньги в трудовой книжке
Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

До недавнего времени рост реальных зарплат в Казахстане проигрывал инфляции. Однако, как отмечают в Евразийской экономической комиссии, по итогам первой половины 2023 года эта ситуация изменилась.

До недавнего времени Казахстан был единственной страной в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где реальные зарплаты не успевали за ростом цен на товары и услуги. Другими словами, покупательная способность граждан падала.

Однако согласно отчету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам первых 6 месяцев 2023 года эта ситуация изменилась – во всех странах ЕАЭС наблюдается рост реальных зарплат (за минусом инфляции).

Так, самые высокие темпы роста реальной заработной платы наблюдается в Армении (на 14,7%) и Кыргызстане (14,6%). При этом эти страны также отличились и самыми высокими темпами роста номинальной зарплаты, то есть без учета инфляции – на 19,5% и 29,1% соответственно.

В России размер реальных окладов вырос на 6,8%, а номинальных – на 12,7%. В Беларуси эти показатели составили 7,4% и 14,6% соответственно.

В Казахстане также был зафиксирован рост реальных зарплат, однако не такой внушительный, как в других странах-участницах ЕАЭС – всего 0,2%. При этом рост номинальной зарплаты составляет 18%.

Рост номинальной и реальной зарплат в странах ЕАЭС.
Рост зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Согласно данным ЕЭК, средняя номинальная заработная плата в Казахстане в январе-июне 2023 года составила порядка 352 237 тенге. Это один из самых высоких показателей в ЕАЭС – выше только в России (412 876 тенге).

В Армении средняя зарплата составляет 303 926 тенге, в Беларуси – 285 127 тенге, а в Кыргызстане – 168 389 тенге.

Средняя номинальная зарплата в странах ЕАЭС
Средняя номинальная зарплата в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Незначительный рост реальных зарплат в Казахстане обуславливается в первую очередь высокими темпами роста цен на товары и услуги. Буквально это значит, что рост номинальной зарплаты на 18% практически полностью "съедается" инфляцией.

Напомним, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам второго квартала 2023 года средняя номинальная заработная плата составила 365,5 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035261-zarplaty-v-kazahstane-obognali-inflyatsiyu/

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