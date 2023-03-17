Деньги на ветер выбросил казахстанец в надежде купить VIP-номер для авто

Автомобильные номера. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жители Туркестанской области в надежде получить "красивый" номер и зарегистрировать иностранное авто лишились своих денег. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского РУП обратился местный житель с заявлением о мошенничестве на крупную сумму.

Потерпевший рассказал, что некий знакомый пообещал ему помочь в регистрации иностранного автомобиля и получении казахстанских номеров. За услугу он отдал 500 тыс. тенге, но тот исчез из виду.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района.

Выяснилось, что он также может быть причастен к другому похожему случаю. Еще одному потерпевшему мужчина пообещал помочь оформить "красивый" номер на машину, взял 300 тыс. тенге и пропал.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Сколько стоят "красивые" номера в 2023 году

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) выдается автовладельцам для идентификации транспортного средства на дорогах общего пользования.

А некоторые особые комбинации цифр и букв можно купить за отдельную плату, чем активно пользуются казахстанцы. При этом их стоимость зависит от расчетных показателей.

Госпошлина за выдачу обычного ГРНЗ составляет 2,8 МРП, то есть в 2023 данная услуга стоит 9 660 тенге.

Для VIP-номеров имеются следующие расценки:

за 57 МРП, или 196 650 тенге, в 2023 году можно купить ГРНЗ на авто либо с одинаковыми буквенными обозначениями, либо просто с числами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707;

за 114 МРП, или 393 300 тенге, доступны комбинации цифр 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 вместе с одинаковыми буквенными обозначениями;

за 137 МРП, или 472 650 тенге, можно купить ГРНЗ с числами 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999;

за 194 МРП, или 669 300 тенге, – к номерам 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 можно добавить одинаковые буквенные обозначения;

за 228 МРП, или 786 6000 тенге, – номера с числами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777;

за 285 МРП, или 983 250 тенге, – на номере можно указать не только числа 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, но и одинаковые буквенные обозначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013294-dengi-na-veter-vybrosil-kazahstanets-v-nadezhde-kupit-vip-nomer-dlya-avto/