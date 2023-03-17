Деньги на ветер выбросил казахстанец в надежде купить VIP-номер для авто
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Жители Туркестанской области в надежде получить "красивый" номер и зарегистрировать иностранное авто лишились своих денег. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
В дежурную часть Сайрамского РУП обратился местный житель с заявлением о мошенничестве на крупную сумму.
Потерпевший рассказал, что некий знакомый пообещал ему помочь в регистрации иностранного автомобиля и получении казахстанских номеров. За услугу он отдал 500 тыс. тенге, но тот исчез из виду.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался житель Сайрамского района.
Выяснилось, что он также может быть причастен к другому похожему случаю. Еще одному потерпевшему мужчина пообещал помочь оформить "красивый" номер на машину, взял 300 тыс. тенге и пропал.
В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –
наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Сколько стоят "красивые" номера в 2023 году
Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) выдается автовладельцам для идентификации транспортного средства на дорогах общего пользования.
А некоторые особые комбинации цифр и букв можно купить за отдельную плату, чем активно пользуются казахстанцы. При этом их стоимость зависит от расчетных показателей.
Госпошлина за выдачу обычного ГРНЗ составляет 2,8 МРП, то есть в 2023 данная услуга стоит 9 660 тенге.
Для VIP-номеров имеются следующие расценки:
- за 57 МРП, или 196 650 тенге, в 2023 году можно купить ГРНЗ на авто либо с одинаковыми буквенными обозначениями, либо просто с числами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707;
- за 114 МРП, или 393 300 тенге, доступны комбинации цифр 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 вместе с одинаковыми буквенными обозначениями;
- за 137 МРП, или 472 650 тенге, можно купить ГРНЗ с числами 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999;
- за 194 МРП, или 669 300 тенге, – к номерам 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 можно добавить одинаковые буквенные обозначения;
- за 228 МРП, или 786 6000 тенге, – номера с числами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777;
- за 285 МРП, или 983 250 тенге, – на номере можно указать не только числа 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, но и одинаковые буквенные обозначения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013294-dengi-na-veter-vybrosil-kazahstanets-v-nadezhde-kupit-vip-nomer-dlya-avto/