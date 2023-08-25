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Телевизоры подешевели в Казахстане, а их ремонт, наоборот, сильно подорожал

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Человек держит пульт напротив телевизора
Телевизор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Телевизоры есть почти в каждой семье. Между тем цены на них падают в Казахстане. А вот ремонт, наоборот, дорожает. Как меняется стоимость техники, рассказал портал EnergyProm.

Почти у всех казахстанских семей есть хотя бы один телевизор. Как отмечают аналитики, эта техника есть даже в тех домохозяйствах, где нет водопровода, канализации и других благ.

В среднем на каждые 100 семей приходится по 115 телевизоров. Примечательно, что обеспеченность ими в сельской местности составляет 100%, а в городской – лишь на 99,9%.

В региональном разрезе почти во всех регионах обеспеченность данной техники находится на 100%. Исключением стали Карагандинская (99,9%), Актюбинская (99,8%) и Акмолинская (99%) области.

Обеспеченность телевизорами в Казахстане.
Обеспеченность телевизорами в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне в Казахстане наблюдается снижение цен. По итогам июля 2023 года телевизоры диагональю 43-49 дюймов за год подешевели на 4,1%. В Алматинской области и Ұлытау цены снизились на 4,6%, а в остальных регионах – на 4%.

Данный сектор стал одним из немногих в Казахстане, где цены за год не выросли, а снизились. Напомним, по итогам июля 2023 года общая инфляция в стране составила 14%.

При этом ремонт телевизоров, наоборот, подорожал – на 19,8%. Сильнее всего цены выросли в Мангистауской области – сразу на 59% за год. Отметились сильным подорожанием Алматинская и Западно-Казахстанская области – на 49,4% и 34,8% соответственно.

Похожая картина наблюдается и в сфере телевещания. Кабельное телевидение в Казахстане подешевело на 3,1%, а спутниковое – подорожало на 6,9%.

Цены на телевизоры и их ремонт.
Цены на телевизоры и их ремонт. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что у казахстанцев, благодаря переходу с аналогового вещания на цифровое, есть возможность бесплатно просматривать множество телеканалов. Вполне возможно, что данный факт сыграл решающую роль в стремлении населения приобрести телевизор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033943-televizory-podesheveli-v-kazahstane-a-ih-remont-naoborot-silno-podorozhal/

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