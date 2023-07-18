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Жители пригорода Актобе перекрыли трассу, устав жить без света, газа и воды (видео)

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Люди перекрыли трассу в пригороде Актобе
Люди перекрыли трассу в пригороде Актобе. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители пригородного поселка Актобе перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме - в поселке нет ни света, ни газа, ни воды, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, еще пять лет назад акимат выдал людям земли в небольшом ауле. Некоторые уже успели построить за это время дома, но заехать и полноценно жить в них казахстанцы не могут - в поселке нет электричества, воды и газа.

Многодетная мать Гульфайруз Жаскужиева рассказала, что целых 13 лет ждала очереди, чтобы получить заветные 10 соток от государства. Пять лет назад семье, наконец, выдали землю в пригородном ауле. Женщина с супругом отстроили дом и с прошлого года уже живут здесь. Все бы хорошо, но нет самого необходимого – света, газа и воды. Готовит Гульфайруз с помощью небезопасного газового баллона. А электричество дает генератор. Правда, выдерживает он лишь несколько часов.

"Вот у нас аппарат, 220 вольт – отсюда свет берем. Получается, через генератор заряжаем аккумулятор – и через нее нам свет 220 вольт дает. Телевизор, холодильник, конечно же, не можем включать. Просто телефоны заряжать и вечером свет включать", - рассказывает Гульфайруз Жаскужиева.

В таком же положении и все остальные жители поселка Бауырластар-5. Многие отстроили дома, но не рискуют заезжать. Заколотили окна и двери, чтобы жилье не разворовали.

Люди неоднократно были на приеме у чиновников. Те обещали, что электричество проведут еще в марте. А следом должны были подключить и газ. Но даже столбы установили только по одному краю аула. На другом конце нет и этого.

"Из-за халатного отношения акимов Актюбинской области не можем даже дом построить. Те, кто построил, они не могут просто по-человечески жить. Год тому назад обещали. Сперва сказали: в ноябре – прошлом году. Потом – в декабре 22-го. Потом перевели – январь 2023 года. Вот недавно тоже пришли акимы, ЖКХ, тоже обещали – в ноябре, говорят, в конце ноября", - возмущен Крым Мергенов.

Но люди больше не верят в обещания. Да и жить в таких условиях, говорят, уже невыносимо. На эмоциях сельчане решились на отчаянную меру – перекрыли трассу, по которой водители курсируют в соседние аулы. Удивленным автомобилистам пришлось объезжать проблемный участок

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и сотрудники акимата. Последние заверили, что в конце осени в село точно проведут электричество и газ.

По словам чиновников, все работы идут по плану. К началу зимы обещают подключить свет, а сразу после этого подать газ. Говорят, раньше никак не получится.

"Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Согласно проекту, проект переходящий, то есть строительно-монтажные работы начаты в прошлом году. Окончание планируется в этом году. Полностью планируется в ноябре текущего года", - заявил заместитель акима района Астана Актобе Алмас Жаксылыков.

Однако воду в поселок, по словам сотрудников акимата, проведут лишь через три года.

Ответить на вопрос, почему земли выдали без инженерных сетей, представители власти затруднились.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029009-zhiteli-prigoroda-aktobe-perekryli-trassu-ustav-zhit-bez-sveta-gaza-i-vody-video/

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