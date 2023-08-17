Пиковым сезоном потребления объяснили нехватку бензина АИ-95 в Минэнерго Казахстана

Заправка авто. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр энергетики РК заявил, что дефицита бензина АИ-95 в Казахстане нет, а перебои на некоторых АЗС Алматы и юга страны связал с развитием внутреннего туризма, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Аккенженов заявил, что на сегодня, если смотреть баланс производства и потребления, они друг другу соответствуют: при потреблении 80 тыс. тонн бензина АИ-95 по стране, производство такое же - 80 тыс.

"Как помните, было происшествие на Шымкентском НПЗ, на сегодня он ориентирован на выпуск только 92-го бензина. Мы ожидаем, что в октябре появится 95-й. Это связано с ремонтными работами, которые проводятся на заводе в Шымкенте. Сейчас обеспечение южных регионов страны ведется с мощностей АНПЗ и ПНХЗ. Запасы 95-го бензина составляют 19 дней", - заверил он.

Перебои же он объяснил тем, что географически наша страна большая, и с запада на юг транспортировка занимает определенное время.

"Мы отрабатываем на ежедневной основе с "КазахстанТемирЖолы". Замечаний к КТЖ по транспортировке нет. Перебои связаны с пиковым сезоном потребления 95-го бензина, и, в основном, наблюдаем в выходные дни", - добавил вице-министр.

Это, по его словам, связано с тем, что в выходные дни нефтебазы не работают, нет возможности налить бензовозы и доставить топливо до АЗС.

"Это также связано, что нефтебазы не имеют возможность оформления сопроводительных накладных на топливо. Еще мы наблюдаем, что возрос внутренний туризм, мы видим это по количеству машин, которые заправляются в местах отдыха. Это у нас, если смотрим Алматинскую область, Капчагайское водохранилище, это Балхаш и Алаколь. Поэтому мы максимально работаем, чтобы обеспечить артерии страны 92-м и 95-м бензином", - добавил Ерлан Аккенженов.

Он также отметил, что на этот год предусмотрен импорт 40 тыс. тонн бензина марки АИ-95: на сегодня соответствующие контракты заключены.

"Импорт будет осуществлен в августе. Первый импорт будет в районе 19 тыс. тонн, это будет на пару месяцев - разовая акция. В целом, как уже говорил, мы начнем выпуск 95-го бензина на мощностях Шымкентского НПЗ. С сентября такой ситуации не будет", - подчеркнул спикер.

Отметим, в начале августа глава Минэнерго сообщил о том, что АИ-95 будут импортировать из России, чтобы покрыть потребность в регионах. Заниматься импортом российского бензина будет компания "Петросан".

Он также добавил, что цена ввезенного из РФ топлива будет зависеть от его стоимости на российском рынке. АИ-95, произведенный в Казахстане, по словам министра, будет продаваться в районе 240-260 тенге в зависимости от региона.

Ранее также сообщалось, что бензин и дизель в Казахстане подорожали сильнее, чем в других странах ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032885-pikovym-sezonom-potrebleniya-obyasnili-nehvatku-benzina-ai-95-v-minenergo-kazahstana/