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Зарплаты воспитателей повысят еще почти на треть в Казахстане

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Воспитатель играет с малышом
Детский сад. Иллюстративное фото: Lourdes Balduque/Getty Images

Зарплаты воспитателей в Казахстане планомерно повышают с начала 2020 года. В этом году они вырастут еще почти на треть. Сколько получают работники дошкольного образования, узнали журналисты NUR.KZ.

В Министерстве просвещения РК сообщают, что по поручению главы государства с января 2020 года по январь 2023 года заработные платы воспитателей ежегодно повышались на 25%.

С 1 сентября 2023 года они повысятся еще на 30%. Таким образом, как утверждают в Минпросвещения, зарплаты свыше 97 тысяч педагогов увеличатся в 2,5 раза.

В ведомстве также сообщили, что ежегодное повышение заработной платы работников дошкольного образования дает положительный эффект. Это одна из мер, которые проводятся в целях усиления кадрового потенциала.

Сколько получают воспитатели

К слову, напомним, что среднемесячная заработная плата в сфере дошкольного образования во втором квартале 2023 года составила 168 767 тенге.

В четвертом квартале 2019 года, то есть перед тем как ее начали повышать, средняя зарплата в секторе, согласно данным Бюро национальной статистики, была в два раза меньше – 83 103 тенге.

Также отметим, что на 25% ежегодно повышают и зарплаты школьных учителей, но получают они больше, чем воспитатели. Например, в сфере среднего образования среднемесячная заработная плата, согласно последним данным, составляет 376 911 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032411-zarplaty-vospitateley-povysyat-esche-na-tret-v-kazahstane/

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