Казахстанцы скупили более 80 тыс. новых автомобилей за полгода

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

За первое полугодие количество проданных в Казахстане новых машин увеличилось более чем в 1,5 раза. О том, как вырос авторынок страны, рассказали в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

Еще в прошлом году многие казахстанцы "не горели" желанием совершать крупные покупки. Так, например, ранее аналитики заявляли, что приобрести автомобиль готовы лишь 20% граждан.

Однако в 2023 году наметился заметный сдвиг на казахстанском авторынке. В июне автосалоны продали 16 835 новых автомобилей – это сразу на 41,2% больше, чем было годом ранее (11 926 машин).

Из общего числа продаж на легковые авто пришлось 15 892 единиц, а на грузовики и автобусы – 943 единицы техники. Как отмечают в АКАБ, июнь стал самым успешным месяцем в 2023 году, а результаты всего полугодия приблизились к рекордным показателям продаж новых авто за аналогичный период 2013-2014 годов.

Количество проданных новых авто в июне. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

Всего же с начала года было продано 83 235 новых автомобилей – это сразу в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя (51 944 машин).

Чаще всего в текущем году казахстанцы приобретали такие автомобили, как Chevrolet Cobalt (14 851), Hyundai Tucson (6 868) и Kia Sportage (5 398).

При этом в топ-5 по продажам вошли следующие марки:

Chevrolet – 21 678 ;

; Hyundai – 21 622 ;

; Kia – 12 368 ;

; Chery – 4 264 ;

; Toyota – 3 690.

Количество проданных новых авто в первом полугодии 2023 года. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

В целом аналитики позитивно смотрят на перспективы казахстанского авторынка и считают, что в текущем году будет продано не менее 150 тыс. транспортных средств всех типов.

Впрочем, также стоит отметить, что казахстанский автопарк стремительно стареет. Несмотря на рост покупок новых авто, в стране используется огромное количество машин, которые старше 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029019-kazahstantsy-skupili-bolee-80-tys-novyh-avtomobiley-za-polgoda/