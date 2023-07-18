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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы скупили более 80 тыс. новых автомобилей за полгода

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Продавец отдает ключи от нового автомобиля
Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

За первое полугодие количество проданных в Казахстане новых машин увеличилось более чем в 1,5 раза. О том, как вырос авторынок страны, рассказали в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

Еще в прошлом году многие казахстанцы "не горели" желанием совершать крупные покупки. Так, например, ранее аналитики заявляли, что приобрести автомобиль готовы лишь 20% граждан.

Однако в 2023 году наметился заметный сдвиг на казахстанском авторынке. В июне автосалоны продали 16 835 новых автомобилей – это сразу на 41,2% больше, чем было годом ранее (11 926 машин).

Из общего числа продаж на легковые авто пришлось 15 892 единиц, а на грузовики и автобусы – 943 единицы техники. Как отмечают в АКАБ, июнь стал самым успешным месяцем в 2023 году, а результаты всего полугодия приблизились к рекордным показателям продаж новых авто за аналогичный период 2013-2014 годов.

В июне 2023 года было продано 16 835 новых авто
Количество проданных новых авто в июне. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

Всего же с начала года было продано 83 235 новых автомобилей – это сразу в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя (51 944 машин).

Чаще всего в текущем году казахстанцы приобретали такие автомобили, как Chevrolet Cobalt (14 851), Hyundai Tucson (6 868) и Kia Sportage (5 398).

При этом в топ-5 по продажам вошли следующие марки:

  • Chevrolet – 21 678;
  • Hyundai – 21 622;
  • Kia – 12 368;
  • Chery – 4 264;
  • Toyota – 3 690.
За первые 6 месяцев 2023 года в Казахстане было продано 83 235 новых авто
Количество проданных новых авто в первом полугодии 2023 года. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

В целом аналитики позитивно смотрят на перспективы казахстанского авторынка и считают, что в текущем году будет продано не менее 150 тыс. транспортных средств всех типов.

Впрочем, также стоит отметить, что казахстанский автопарк стремительно стареет. Несмотря на рост покупок новых авто, в стране используется огромное количество машин, которые старше 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029019-kazahstantsy-skupili-bolee-80-tys-novyh-avtomobiley-za-polgoda/

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