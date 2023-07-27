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Завтрак, супы и плов: сколько стоит их приготовление в Казахстане

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Деньги и палочки для еды.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на продукты питания не всегда понятно отражают размеры расходов казахстанцев на приготовление еды. Поэтому правильнее считать стоимость блюда. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данные Бюро национальной статистики отражают уровень инфляции и изменение стоимости тех или иных продуктов питания.

Однако, чтобы понять, насколько точно составят расходы казахстанцев на еду, нужно подсчитать стоимость конкретных блюд в отдельных регионах. Именно такое исследование опубликовал Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука".

Для сравнения были взяты рецепты блюд на завтрак и обед из социально-значимых продуктов, которые отслеживают данные официальной статистики.

Так, согласно подсчетам источника, в среднем казахстанцы потратят следующие суммы на порцию следующих блюд:

  • яичница – 180,8 тенге составит стоимость набора продуктов в среднем по стране;
  • суп-лапша на курином бульоне – 702,6 тенге;
  • каша гречневая с молоком – обойдется в среднем в 733,32 тенге за порцию;
  • овощной суп на курином бульоне – 813,8 тенге нужно потратить для его приготовления;
  • сырники – 886,4 тенге в среднем;
  • макароны по-флотски – этот рецепт обойдется в 1 237,9 тенге;
  • бешбармак – ингредиенты традиционного казахского блюда будут стоить 2 662,1 тенге в среднем;
  • плов – придется потратить 2 920,4 тенге на его приготовление.

При этом разница в стоимости приготовления этих блюд в отдельно взятых городах оказалась существенной.

Молочные продукты стоят на столе
Молочные продукты. Иллюстративное фото: REDA&CO/Getty Images

Самые дорогие и доступные завтраки в Казахстане

Самая дорогая яичница, согласно данным источника, оказалась в Конаеве и Астане – 229,2 и 221,6 тенге соответственно тратится на ее приготовление в этих городах. А дешевле всего это блюдо обходится в Атырау (143,6 тенге) и Уральске (148 тенге).

Что касается гречневой каши, то ее приготовление дешевле всего обходится в Павлодаре (640,4 тенге) и Туркестане (661 тенге).

Сырники (без учета сметаны и джема, которые не относятся к социально-значимым продуктам), согласно подсчетам источника, выгоднее всего готовить в Кокшетау (665,7 тенге) и в Талдыкоргане (672,9 тенге). А дороже всего они обойдутся в Жезказгане и Астане – 1 064,4 и 1 086,4 тенге соответственно.

Стоимость супов

Если суп-лапша в среднем по Казахстану стоит 702,6 тенге, то в Жезказгане это блюдо оказалось значительно дороже – 823,3 тенге. Также высокая стоимость отмечается и в Актау (769 тенге).

Дешевле всего такой суп обойдется в Актобе и Алматы (608 и 607 тенге).

Приготовление овощного супа также сильнее всего отразится на кошельках жителей Жезказгана (1 012,4 тенге) и Актау (893,2 тенге), в отличие от средней цены по Казахстану (813,8 тенге).

А в Актобе и Таразе он стоит дешевле, чем в остальных регионах – 726 тенге.

Деньги и яйца лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Плов, макароны и бешбармак

Наиболее простое в приготовлении и одновременно сытное блюдо "макароны по-флотски" будут иметь наибольшую стоимость в Астане и Актау: 1 515 и 1 361,6 тенге соответственно.

Жители этих городов также потратят больше всего денег, чтобы приготовить традиционное казахское блюдо бешбармак: 3 162,5 и 3 084,7 тенге соответственно.

В то же время эти же рецепты наиболее доступны в следующих регионах:

  • макароны – в Таразе и Актобе они обойдутся в 1 125 и 1 057,3 тенге;
  • бешбармак – ингредиенты дешевле всего в Семее (2 414,5 тенге) и Таразе (2 408 тенге).

Другое популярное блюдо – плов – дороже всего обходится жителям двух мегаполисов страны:

  • Астана – на его приготовление уйдет 3 372,4 тенге;
  • Алматы – ингредиенты обойдутся в 3 099,2 тенге.

А самые доступные цены отмечены в Костанае (2 712 тенге) и Таразе (2 629,7 тенге).

Напомним, что Казахстан остается лидером по росту цен на товары и услуги в ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030113-zavtrak-supy-i-plov-skolko-stoit-ih-prigotovlenie-v-kazahstane/

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