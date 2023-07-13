Сколько стоят автобусные туры в Казахстане

Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане постепенно растет популярность автобусных туров. О том, во сколько обойдутся такие поездки в курортные зоны, рассказали аналитики EnergyProm.

Путешествовать и отдыхать можно, не только используя авиаперелеты и железнодорожные сообщения. Многие казахстанцы выбирают для этих целей автобусные туры, и с каждым годом все больше отдыхающих делают такой выбор. Это может быть особенно актуально, если отдых планируется внутри страны, а не на иностранных курортах.

Так, например, если в "допандемийном" 2019 году внутренними автобусными турами воспользовались порядка 6,7 млн человек, то в 2022 году их выбрало уже 8,6 млн отдыхающих.

Автобусный туризм в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что все автобусные туры в стране можно условно разделить на две категории: для иностранцев и жителей Казахстана.

В первом случае, как правило, экскурсии стоят значительно дороже. Например, один из туроператоров предлагает 10-часовой тур в Чарынский каньон, расположенный в Алматинской области, который может обойтись в 228 долларов на человека (чуть больше 100 тыс. тенге по текущему курсу).

При этом в других компаниях подобная поездка может стоить 16 долларов (около 7 тысяч тенге). Такая большая разница связана со многими сервисными факторами, крайне важными для гостей из-за границы. Среди них: предварительная онлайн-оплата в долларах США, гарантия, что тур состоится в любом случае, англоговорящий гид и дополнительные услуги трансферта.

Учитывая подобные условия, автобусная экскурсия в горы Алматы вполне может стоить 129 долларов (почти 57 тыс. тенге), а вот дневной тур на пляж Капчагайского водохранилища обойдется в 19 долларов с человека (около 8 400 тенге).

Стоимость автобусных туров. Инфографика: energyprom.kz

Средние ценники, в том числе для жителей Казахстана, более демократичные. Как выяснили аналитики, стоимость загородных автобусных туров в Алматинской области продолжительностью не более одного дня в среднем колеблются в пределах от 7 тыс. до 8,5 тыс. тенге.

Однако многодневные экскурсии могут быть значительно дороже – от 9 тыс. до 55 тыс. тенге в среднем за одного человека. Обычно в эту сумму входят разные дополнительные услуги вроде питания или кемпинга.

Что интересно, туры по Казахстану также продает множество иностранных туроператоров. Компании из России, Узбекистана и Кыргызстана предлагают как внутренние автобусные маршруты только в пределах регионов Казахстана, так и международные туры. Цены при этом могут очень сильно отличаться.

Например за 10-дневный тур из Алматы в Бишкек с посещением различных достопримечательностей одна из иностранных турфирм просит в среднем от 950 до 1 650 долларов с человека (от 440 тыс. до 727 тыс. тенге).

Иностранные туры по Казахстану. Инфографика: energyprom.kz

В целом же есть туры как дороже, так и дешевле – их средняя стоимость колеблется в районе 130-140 долларов с человека в сутки (57-62 тыс. тенге).

Однако стоит отметить, что обычно в стоимость тура уже включены расходы на проживание в гостиницах, питание, трансферт из аэропорта, услуги гида и переводчика, транспорт, аренду гостевых домов, туристский и экологический сборы. Другими словами, за эти деньги предлагают полноценный отдых в Казахстане.

Автобусный тур может оказаться хорошей альтернативой для тех казахстанцев, которые хотят побывать в знаменитых туристических местах, но при этом не тратить на отдых большие деньги на авиабилеты, которые за последний год сильно выросли в цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028487-skolko-stoyat-avtobusnye-tury-v-kazahstane/