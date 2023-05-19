Сколько стоят туры в зарубежные страны для казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость туров в популярные среди казахстанцев зарубежные страны могут значительно отличаться. Цены также зависят от комфортности отдыха, его продолжительности и так далее. Подробнее о них читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают аналитики компании по страхованию жизни Freedom Life, согласно их базе данных, отправляясь на отдых весной, казахстанцы чаще всего оформляют туристическую страховку в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Таиланд.

Реже страхуются туристы, которые летят на Мальдивские острова, в Испанию, Доминиканскую Республику или во Вьетнам.

По прогнозам специалистов компании, летом 2023 года также возрастет количество страхователей по таким направлениям, как Грузия, Азербайджан, Черногория, Италия и Греция.

В эти и другие страны представлен большой выбор туров. И стоят они совершенно по-разному. При этом, как подсчитали аналитики, средняя стоимость отдыха по некоторым направлениям за год значительно снизилась.

Отметим, что они рассматривали цены на горящие и ранее забронированные туры с проживанием в отелях с тремя-четырьмя звездами продолжительностью семь дней на одного человека.

Сколько стоит отдых за рубежом в 2023 году

ОАЭ (Дубай, Шарджа)

Проживание без питания либо только с завтраком в среднем стоит 165 тысяч тенге. При этом за год цены снизились на 31,3%. Но в целом отдых здесь не бюджетный, так как питание в местных кафе и ресторанах, проезд на такси и развлечения могут стоить в два раза дороже, чем сам тур.

Турция (Кемер, Аланья)

В этом сезоне считается одним из самых дешевых направлений для казахстанских туристов. Недельный отдых с пометкой "ультра все включено" в среднем стоит 168 тыс. тенге – на 23,6% дешевле, чем годом ранее. С проживанием в пятизвездочном отеле – 270 тыс. тенге.

Номер в отеле. Иллюстративное фото: Boyloso/Getty Images

Вьетнам (Нячанг)

Цены значительно снизились и по этому направлению. Если весной 2022 года поездка во Вьетнам в среднем стояла около 700 тыс. тенге, то сейчас стоимость недельного проживания только с завтраком может составить в среднем 200 тыс. тенге на человека. Разница – 74,4%.

Египет (Шарм-эль-Шейх)

Средняя стоимость отдыха в этом году составляет 207 тыс. тенге. В большинстве туров предусмотрены завтрак и ужин. Но в прошлом году путевка на семь дней с проживанием в отеле с тремя-четырьмя звездами в среднем стоила дешевле – 180 тыс. тенге.

Азербайджан (Баку)

Этим летом отдых здесь в среднем обойдется в 258 тыс. тенге на человека, что на 12,2% дешевле, чем в прошлом году. Практически во всех туристических предложениях включены завтраки.

Грузия (Кобулети, Батуми)

Средняя стоимость недельного проживания в трехзвездочном отеле равна 278 тыс. тенге. За год она практически не изменилась. В основном туры предлагаются без питания. Однако есть ряд отелей, в которых предусмотрен завтрак.

Таиланд (Пхукет)

Тур с проживанием в четырехзвездочном отеле с пометкой "только завтрак" в среднем обойдется в 317 тыс. тенге на человека, что на 11,9% дешевле, чем в прошлом году.

Черногория (Рафаиловичи)

Отдых для одного туриста на восемь дней с самообслуживанием, согласно данным аналитиков, в среднем составит 324 тыс. тенге. За год средняя стоимость тура уменьшилась на 33,5%.

Черногория. Иллюстративное фото: pixabay.com

Шри-Ланка

В этом году отдых здесь в среднем будет стоить 404 тыс. тенге, что на 12,2% больше, чем в прошлом году. Большинство туристических предложений включают завтрак.

Мальдивы

В прошлом году поездка на острова считалась одной из самых дорогих – в среднем 1,1 млн тенге. Однако весной 2023 года появились предложения с более низкими ценами – теперь отдых здесь в среднем составляет 524 тыс. тенге.

Индонезия (Бали)

Средняя стоимость восьмидневного тура равна 667 тыс. тенге на человека. Здесь также наблюдается снижение цен на 17,6%. В большинстве гостиниц предусмотрены завтраки.

Италия (Сицилия, Калабрия)

Здесь отдых будет стоить в среднем 673 тыс. тенге на одного туриста. За год он подорожал на 29,4%. Большинство туров при этом включают только завтрак.

Испания (Коста де Барселона)

Отдых с проживанием без питания либо только с завтраками в среднем составляет 708 тыс. тенге на человека, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Греция (Крит, Корфу)

Средняя цена тура без питания равна 868 тыс. тенге. Но еще год назад недельный отдых в отеле с тремя-четырьмя звездами здесь в среднем стоил 565 000 тенге. За год он подорожал на 53,6%.

Доминикана

В этом году в списке горящих и запланированных предложений туры по данному направлению стали самыми дорогими. Их средняя стоимость с проживанием в четырехзвездочном отеле в течение восьми дней с пометкой "все включено" равна 1,6 млн тенге, что на 123,5% дороже, чем год назад.

Стоимость недельного тура с проживанием в отеле с тремя-четырьмя звездами. Инфографика: Freedom Life

Напомним, ранее мы рассказывали, какие долги могут испортить отпуск казахстанцам и как этого избежать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2021291-skolko-stoyat-tury-v-zarubezhnye-strany-dlya-kazahstantsev/