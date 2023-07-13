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30 лет независимости Казахстана

Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Казахстане

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Заправочная станция
Заправочная станция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2023 году стоимость бензина в Казахстане заметно выросла. О том, сколько топлива сейчас можно купить на одну среднюю зарплату в стране, рассказали аналитики Picodi.

С начала года в Казахстане заметно выросли цены на бензин – сразу на 4,3%. В июне 2023 года, согласно данным аналитиков, средняя стоимость всех марок топлива составила 220,4 тенге – на 9,1 тенге больше, чем было в январе. Не последнюю роль в этом подорожании сыграло повышение предельных цен на топливо в апреле.

По росту средней стоимости бензина страна заняла пятое место в мировом рейтинге, в который вошло 31 государство.

Как изменились цены на бензин
Как изменились цены на бензин в мире. Инфографика: picodi.com

Однако стоит отметить, что в Казахстане выросли не только цены, но и оклады работников. Так, например, ранее стало известно, что средняя номинальная зарплата в стране по итогам первого квартала 2023 года установилась в районе 340 636 тенге или 274 613 тенге после вычета налогов и социальных платежей.

Аналитики решили подсчитать, сколько литров бензина можно купить на эту сумму. Как оказалось, достаточно много, особенно по мировым меркам. Дело в том, что стоимость бензина в Казахстане, даже несмотря на повышение цен, все равно остается достаточно низкой.

Так, в июле она составила около 0,49 доллара за литр. Например, в России бензин стоит порядка 0,63 доллара, а в Китае – 1,14 доллара. В США его средняя цена составляет 1,02 доллара, а в "нефтяной" Саудовской Аравии - 0,62 доллара.

Если сопоставить среднюю зарплату и стоимость топлива, то окажется, что среднестатистический казахстанец на одну зарплату может приобрести сразу 1 246 литров бензина.

Индекс бензина в Казахстане.
Индекс бензина в Казахстане. Инфографика: picodi.com

С таким показателем Казахстан оказался на 8 позиции среди 31 страны, для которых был рассчитан индекс бензина. Этот рейтинг призван показать, в какой стране водители отличаются самой высокой покупательной способностью.

Так, например, на первом месте оказался Кувейт – там на среднюю зарплату можно купить сразу 7 222 литра бензина. На втором месте расположился Катар – 6 839 литров, а на третьем оказались Объединенные Арабские Эмираты – 4 611 литров.

Самые худшие позиции в индексе достались Пакистану (166 литров за среднюю зарплату), Шри-Ланке (157 литров) и Кубе (27 литров).

В данном рейтинге Казахстан обогнал практически все страны бывшего Советского Союза, в том числе Россию (1 191 литр), Украину (241 литр), Беларусь (678 литров) и Балтийские страны: Латвию (683 литра), Литву (822 литра) и Эстонию (846 литров).

Таким образом, можно отметить, что казахстанские водители отличаются неплохой покупательной способностью даже по мировым меркам. Не последнюю роль в этом сыграли и относительно низкие цены на топливо.

Впрочем, дешевизна бензина несет не только пользу, но и большие риски – топливо могут вывозить в соседние страны, так как там оно стоит намного дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028456-skolko-benzina-mozhno-kupit-na-srednyuyu-zarplatu-v-kazahstane/

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