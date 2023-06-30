Социально значимые продукты начали дешеветь в Казахстане

Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впервые за последние месяцы индекс цен на социально значимые продовольственные товары действительно начал снижаться. О том, сколько сейчас стоят продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.

Тенденция снижения цен на социально значимые продовольственные товары продолжается в Казахстане, и за последнюю неделю, то есть с 20 по 27 июня, она затронула весь сектор в целом.

По данным Бюро национальной статистики социально значимые продукты питания впервые за долгое время действительно стали дешевле – на 0,1% за неделю.

Сильнее всего за последние семь дней подешевели гречневая крупа и подсолнечное масло – сразу на 0,9%. Сейчас в среднем килограмм гречки стоит около 362 тенге, а литр масла – примерно 812 тенге.

Заметно снизилась стоимость картофеля – на 0,8% за неделю, до 178 тенге за килограмм. Репчатый лук подешевел на 0,5%, до 194 тенге. Аналогично снизились цены на куриные яйца 1 категории – по состоянию на 27 июня десяток стоил около 452 тенге.

Незначительно снизились цены на пшеничную муку 1 категории (на 0,3%, до 234 тенге), на сахар (на 0,2%, до 443 тенге) и на кефир (на 0,1%, до 411 тенге).

Социально значимые продукты питания подешевели. Источник: Бюро национальной статистики

Тем не менее, за последнюю неделю некоторые товары все равно показали, хоть и незначительное, но подорожание.

Так, например, морковь подорожала на 3%, до 190 тенге за килограмм. Впрочем, в годовой динамике она стоит дешевле, чем год назад. Это касается и белокочанной капусты, которая за неделю подорожала на 1,3%, до 133 тенге, что все равно ниже прошлогодней цены.

Остальные социально значимые продовольственные товары за неделю подорожали в среднем на 0,1-0,2%. Отличились лишь рожки и куриные окорочка, цены на которые за неделю вообще не изменились.

Стоит отметить, что несмотря на реальное снижение цен, некоторые социально значимые продовольственные товары все равно пока стоят дороже, чем год назад. В целом сектор по-прежнему показывает рост цен в 9,1% за год, однако текущее снижение говорит о том, что инфляционные тенденции в стране замедляются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026887-sotsialno-znachimye-produkty-nachali-deshevet-v-kazahstane/