Казахстанцы стали реже пользоваться услугами такси

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спрос на такси постепенно падает среди казахстанцев, граждане чаще пользуются другими видами общественного транспорта. С чем это может быть связано, читайте в материале NUR.KZ.

Многие жители Казахстана предпочитают передвигаться по городу на такси. Это удобнее и быстрее других видов общественного транспорта, например, автобусов. Однако, как выяснили аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, спрос на такси постепенно падает.

Всего в январе-мае 2023 года такси перевезли 22,8 млн пассажиров, учитывая, что на одного человека пришлось по одной поездке. Автобусы за этот же период перевезли 568,6 млн пассажиров, то есть в 25 раз больше, чем таксисты.

Более того, такси уступает по популярности и другим альтернативным видам общественного транспорта, таким как трамваи, троллейбусы, метро и канатные дороги, которые в совокупности перевезли 35,9 млн человек.

При этом за год востребованность услуг такси снизилась на 2,2%, а автобусов, наоборот – увеличилась на 12,1%. Как объясняют аналитики, это может говорить о том, что казахстанцы либо начали сознательно экономить на комфорте, либо просто не могут себе позволить часто пользоваться услугами такси.

Напомним, Казахстан отличается одними из самых высоких цен на такси среди других стран-участниц СНГ, и стоимость данных услуг только продолжает расти.

Так, например, по итогам января 2023 года годовой рост цен на этот вид перевозок составил 12,2%. Из-за стремительного подорожания услуг Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции в прошлом году даже начало расследование в отношении одного из агрегаторов такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024723-kazahstantsy-stali-rezhe-polzovatsya-uslugami-taksi/