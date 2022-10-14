Услуги такси в Казахстане оказались одними из самых дорогих в СНГ

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно данным сайта Numbeo, стоимость услуг такси в Казахстане оказалась одной из самых высоких среди стран СНГ. Самая низкая цена в расчете на 1 км - у Узбекистана.

Всего в рейтинге представлены 106 стран. В тройке лидеров - Швейцария, Ямайка и Кувейт. У Швейцарии - 3,9 доллара (1857 тенге) за 1 км, у Ямайки и Кувейта - по 3,2 доллара (1523 тенге).

Среди стран, входящих в Содружество Независимых государств, лидирует Азербайджан, расположившийся на 79 месте с показателем в 0,59 доллара (280 тенге). Следом на 92-й позиции расположился Казахстан с 0,35 доллара (167 тенге) за 1 км.

Россия - 96 место, 0,31 доллара (147 тенге);

- 96 место, 0,31 доллара (147 тенге); Армения - 98 место, 0,25 доллара (119 тенге);

- 98 место, 0,25 доллара (119 тенге); Украина - 101 место, 0,24 доллара (114 тенге);

- 101 место, 0,24 доллара (114 тенге); Молдова - 103 место, 0,22 доллара (104 тенге);

- 103 место, 0,22 доллара (104 тенге); Беларусь - 104 место, 0,20 доллара (95 тенге);

- 104 место, 0,20 доллара (95 тенге); Узбекистан - 106 место, 0,20 доллара (95 тенге).

Таджикистан и Кыргызстан в рейтинге отсутствуют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992807-uslugi-taksi-v-kazahstane-okazalis-odnimi-iz-samyh-dorogih-v-sng/