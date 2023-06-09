Как казахстанцы воспринимают инфляцию, рассказали в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

После снижения весной темпов инфляции потребительские настроения казахстанцев заметно улучшились, однако население все равно ожидает дальнейшего роста цен. Об этом рассказали в Национальном банке РК.

По итогам мая инфляция в Казахстане снизилась с 16,8% до 15,9%. Вместе с этим уменьшилась и доля казахстанцев (77%), которые отметили рост цен на продукты питания в мае.

Однако на этом фоне больше населения указало на подорожание непродовольственных товаров, горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также связи и пассажирского транспорта.

Оценка казахстанцев по поводу инфляции в стране. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, несмотря на снижение темпов роста цен в стране, многие казахстанцы все равно ожидают ускорения инфляции в будущем. Так, например, в апреле текущего года доля респондентов, ожидающих более быстрый рост цен на горизонте одного года, составляла 23%. В мае этот показатель вырос до 25%.

Также заметно "ухудшилась" медианная оценка ожидаемой инфляции, которая выросла с 16,7% до 17%. При этом казахстанцы по-прежнему воспринимают рост цен в стране острее, чем он есть на самом деле – 21,1% против фактических 15,9%.

Что дорожает в Казахстане сильнее всего по мнению казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Тем не менее снижение темпов инфляции заметно "взбодрило" население страны. Индекс потребительских настроений впервые повысился после трехмесячного снижения – с 102,9 до 104,8 пункта.

Отметим, что этот показатель демонстрирует, как казахстанцы оценивают будущие изменения своего материального положения и перспективны развития страны – положительно или отрицательно. Значение больше 100 говорит о преобладании положительных ответов.

Индекс потребительских настроений в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Казахстанцы улучшили свою прогнозы по поводу развития страны в ближайшие годы, а также по поводу своего личного благосостояния.

Впрочем, граждан, которые отмечают текущее ухудшение своего материального положения, становится все больше. Это также влияет и на готовность к крупным покупкам, которая заметно уменьшилась в мае.

Оценка казахстанцев по поводу экономических перспектив. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что оценки рядовых казахстанцев в некоторой степени идут вразрез с прогнозами профессиональных участников рынка, которые, наоборот, ожидают заметного снижения инфляции в ближайший год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024028-kak-kazahstantsy-vosprinimayut-inflyatsiyu-rasskazali-v-natsbanke/