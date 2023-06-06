Рекордный рост цен на рис зафиксирован в Казахстане

Рис. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рис в Казахстане второй год подряд дорожает рекордными темпами. Происходит это на фоне сокращения площади рисовых полей в стране. О ситуации в сельском хозяйстве рассказали аналитики EnergyProm.

В Казахстане второй год подряд сокращаются сельскохозяйственные площади, отведенные под рис. Если в 2020 году фермеры засеяли этой зерновой культурой 102,3 тыс. гектаров земли, то в 2021 году – уже 96,6 тыс. гектаров. В 2022 году под рис пошло еще меньше – всего 87,9 тыс. гектаров.

Как объясняют аналитики, главная причина сокращения площадей – нехватка воды, необходимой этой влаголюбивой культуре в вегетационный период.

Площадь рисовых полей в Казахстане сокращается. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, эксперты также отмечают тот факт, что к нехватке крупы в стране эта ситуация не привела. В прошлом году фермеры собрали 486,9 тыс. тонн неочищенного риса. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее. Однако после обработки 45% урожая пошло на производство рисовой крупы, то есть готового продукта.

Для сравнения: три года назад этот показатель составлял всего 25,7%. Другими словами, несмотря на сокращение сборов, производство готового риса в стране увеличилось за последний год на 6,3% до 223,9 тыс. тонн.

Сбор и производство риса в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Цены на рис растут

Стоит отметить, что увеличение производства не привело к снижению цен в стране. Более того, рис дорожает рекордными темпами.

Если в 2020 и 2021 годах цены на него постепенно снижались, то в 2022 году они взлетели сразу на 36,5% за год. Такого стремительного роста цен на рис в Казахстане в последние годы не наблюдалось.

Подорожание продолжилось и в текущем году. Всего за четыре месяца 2023 года цены на рисовую крупу выросли сразу на 14,1%. В годовом разрезе подорожание оказалось гораздо сильнее – сразу 43,9%.

Если в декабре 2022 года средняя стоимость килограмма риса составляла примерно 502 тенге, то в апреле текущего ценник дорос уже до 568 тенге за килограмм.

Рост цен на рис. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно отметить, что рекордный рост цен на рисовую крупу продолжается даже на фоне постепенного замедления инфляционных процессов в стране. Напомним, по итогам мая инфляция в Казахстане уменьшилась с 16,8% до 15,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023585-rekordnyy-rost-tsen-na-ris-zafiksirovan-v-kazahstane/