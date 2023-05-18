В каких городах самые дорогие и дешевые квартиры в Казахстане

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на жилье могут значительно отличаться в зависимости от региона страны. В каких городах Казахстана продаются самые дорогие и дешевые квартиры, рассказали аналитики портала "Крыша".

Согласно последним данным, жилье подешевело в Казахстане, как на вторичном так и на первичном рынках. Новая жилая недвижимость в среднем по стране стоит 486 тыс. тенге за квадратный метр, а вторичная – 506 тыс. тенге.

Согласно данным портала на 16-17 мая, медианная цена (середина в списке показателей) на квартиры в Казахстане составляет 19,3 млн тенге. Средняя однокомнатная квартира в том числе стоит 13,2 млн, двухкомнатная – 19 млн, а трехкомнатная – 25,6 млн.

При этом в зависимости от региона цены могут значительно отличаться. Например, самые дорогие квартиры продаются в трех мегаполисах страны.

Лидером по стоимости жилья является Алматы. "Однушка" здесь в среднем стоит 23,5 млн тенге, "двушка" – 35 млн, а "трешка" – 43 млн. В Астане стоимость подобной недвижимости составляет 18 млн, 27 млн и 38 млн соответственно. А в Шымкенте – от 15,5 млн до 29 млн тенге.

Самое дешевое жилье продается в Кызылорде. Однокомнатную квартиру здесь можно купить в среднем за 7 млн тенге, двухкомнатную – за 12 млн, а трехкомнатную – за 15,5 млн.

В тройку городов с самыми низкими ценами также вошли Тараз и Талдыкорган. В первом средняя стоимость аналогичной недвижимости составляет 9,8 млн, 14,5 млн и 21 млн тенге, а во втором – от 11,2 млн до 21 млн тенге.

Остальные 13 городов располагаются в середине рейтинга. Квартиры с одной комнатой в них стоят в среднем от 12 млн до 14,5 млн тенге, с двумя – от 16 млн до 21 млн тенге, а с тремя – от 21 млн до 26,5 млн тенге.

Стоимость квартир в городах Казахстана. Инфографика: Крыша

Отметим, что даже относительно недорогое жилье может быть недоступно казахстанцам для покупки за полный расчет. В связи с этим они могут прибегнуть к участию в различных ипотечных программах.

Льготные ипотеки между тем могут иметь ограничения, в том числе по ценам на недвижимость. Например, по программе "7-20-25" максимальная стоимость нового жилья в мегаполисах страны не может быть выше 25 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021148-v-kakih-gorodah-samye-dorogie-i-deshevye-kvartiry-v-kazahstane/