Питьевая вода сильно подорожала в Казахстане

Бутылка воды. Иллюстративное фото: tylim/Getty Images

Рост цен на минеральную и питьевую воду в Казахстане значительно превысил и без того немаленький уровень инфляции. На сколько она подорожала за последний год, рассказали аналитики портала EnergyProm.

По итогам апреля годовая инфляция в Казахстане составила 16,8%. Но несмотря на замедление, по сравнению с началом прошлого года ее уровень еще достаточно высок.

Некоторые продукты питания между тем за последний год подорожали еще сильнее. Среди них безалкогольные напитки, цены на которые по итогам апреля текущего года выросли на 22,7% за год. Для справки: годом ранее их рост составлял 14%.

Заметнее всего увеличилась средняя стоимость минеральной и питьевой воды – на 29,1% (годом ранее рост составлял 18%). Прохладительные напитки за год подорожали на 26,8% (годом ранее – на 16,2%).

На сколько подорожали безалкогольные напитки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Средняя стоимость минеральной воды между тем выросла на 31,4% за год. Среди регионов Казахстана наибольший годовой рост был отмечен в Жетысуской области (сразу на 66,4%), следом идут Кызылординская (на 49,5%) и Западно-Казахстанская (на 48,1%) области.

Меньше всего "минералка" подорожала в Улытауской области (на 8,3%), Шымкенте (на 11,4%) и Туркестанской области (на 18,5%).

Питьевая вода выросла в цене на 25,8% за год. Наибольший рост был зафиксирован в Акмолинской и Абайской областях – на 43% и на 42,6% соответственно, а также в Костанайской области – на 31,5%.

Наиболее низкие темпы роста наблюдались в Туркестанской (на 10,9%), Западно-Казахстанской (на 15,1%) и Павлодарской (на 15,2%) областях.

Насколько подорожала минеральная и питьевая вода в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Среди прохладительных напитков больше всего выросли в цене негазированные – на 34,7% за год. В Западно-Казахстанской области они подорожали сразу на 85,3% за год, следом идут Атырауская и Восточно-Казахстанская области – на 51,9% и на 47,7% соответственно.

Наименьший рост цен в секторе был зафиксирован в Жамбылской (на 14,5%), Актюбинской (на 23,6%), а также Павлодарской и Мангистауской (на 24,6% в каждом из регионов) областях.

Газированные напитки подорожали на 25,2% за год. Среди регионов страны наибольший рост цен был отмечен в Акмолинской (на 46,9%), Жетысуской (на 40,2%) и Абайской (на 36,8%) областях.

Меньше всего газированные прохладительные напитки подорожали в Павлодарской (на 5,1% за год), Жамбылской (на 13,5%) и Карагандинской (на 15,2%) областях.

На сколько подорожали прохладительные напитки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Между тем за первые три месяца года в Казахстане произвели 142,8 млн литров неподслащенный и не ароматизированной минеральной и газированной воды, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прочих безалкогольных напитков было выпущено 590 млн литров – сразу на 13,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Сколько минеральной воды и безалкогольных напитков было произведено в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что Казахстан одновременно оказался в рейтинге стран с самой дешевой водой и в списке государств, которым грозит острая нехватка воды в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021127-voda-silno-podorozhala-v-kazahstane/