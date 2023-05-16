Как АЭС могут повлиять на стоимость электричества в Казахстане, рассказал эксперт

Атомная электростанция. Иллюстративное фото: John Harper / Getty Images

Вопрос внедрения новых источников энергии может определенным образом повлиять на стоимость электричества для населения. Какие изменения в цене могут последовать, читайте в материале NUR.KZ.

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане находится на стадии обсуждения. Так, ранее президент Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы строительства станции с главой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

О том, как формируется стоимость электроэнергии и как атомная станция может отразиться на ценах для населения, рассказал Асет Наурызбаев, предприниматель и бывший президент казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC.

Как формируется стоимость электроэнергии

Согласно сообщению эксперта, стоимость электроэнергии для конечного потребителя в Казахстане складывается из следующих составляющих:

стоимость электроэнергии на шинах станции;

оплата электроэнергии, приобретаемой у возобновляемых источников энергии – оплачивается всеми потребителями пропорционально объему потребления;

стоимость услуг KEGOC – транспортировка и диспетчеризация;

стоимость услуг региональной распределительной компании по передаче электроэнергии по региональным сетям.

Также мелкие потребители дополнительно оплачивают услуги энергосбытовой компании, которая и заключает абонентский договор с потребителем. При этом на конечную стоимость влияют и государственные субсидии, которые удерживают цены.

АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены для казахстанцев

"Цены на оптовом рынке удерживаются за счет невключения в тариф части амортизационных затрат электростанций, а на розничном рынке также и путем перераспределения розничных цен: цены для коммерческих и бюджетных потребителей завышают, а для населения – занижают.

Это приводит к тому, что независимые энергосбыты забирают у гарантирующих поставщиков самых дорогих клиентов – бюджетных и коммерческих, оставляя тем только население", – сообщает эксперт.

При этом он указывает, что в стране только стоимость электроэнергии от возобновляемых источников формируется на рыночных условиях путем проведения аукционов. А справедливая цена, достаточная для покрытия будущего спроса на электроэнергию, составляет порядка 16 тенге на оптовом рынке, или около 30 тенге за один киловатт-час (кВт*ч) на счетчике в квартире.

Напомним, что в Миннацэкономики рассказали, когда повысят тарифы на комуслуги в Казахстане.

Как АЭС может повлиять на расходы казахстанцев

Опыт других стран по введению атомных станций может показать вероятную стоимость такой энергии для казахстанцев.

Так, турецкая АЭС "Аккую" имеет контракт с энергосбытовой компанией по цене 12,35 цента (55,6 тенге по курсу на 15 мая) за кВт*ч. Как отмечает эксперт, это согласуется с данными о средних ценах на атомную электроэнергию от компании Lazard, которая ведет эту статистику много лет.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И если сравнивать эти данные с другими возобновляемыми источниками энергии, то получится следующая картина:

ветряные станции – рыночная цена одного кВт*ч составляет 16 тенге ;

; солнечные электростанции – 13 тенге, что в 4 раза меньше, чем от АЭС.

При этом необходимость финансирования этого проекта, по мнению эксперта, может сильно отразиться на росте тарифов для населения.

"В случае реализации строительства 2-блочной станции она будет производить порядка 15 млрд кВт*ч. Разница в цене между АЭС (12,35 цента) и солнечной электростанцией (13 тенге) составит примерно 45 тенге за каждый кВт*ч.

45 тенге/кВт*ч * 15 млрд кВт*ч = 675 млрд тенге переплаты всеми потребителями Казахстана каждый год.

Поделив на 19 миллионов, получим переплату 35 500 тенге в год каждым гражданином Казахстана, включая младенцев. Эта переплата будет включена не только в счета за электроэнергию, но и в цены на услуги, продукты и другие товары", – считает Асет Наурызбаев.

Ранее аналитики сообщали, что мусоросжигающие электростанции могут оказаться дорогими и вредными для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020525-kak-atomnye-elektrostantsii-mogut-povliyat-na-stoimost-elektrichestva-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/