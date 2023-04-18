Токаев обсудил строительство АЭС в Казахстане с главой МАГАТЭ

Касым-Жомарт Токаев и Рафаэль Гросси. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отметил важность его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и агентством.

"Убежден, что Ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.

Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.

Рафаэль Гросси поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.

"Мы многое делаем вместе в разных областях. Буду очень рад обменяться с вами мнениями по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до Вашей будущей программы развития ядерной энергетики", – сказал гендиректор МАГАТЭ.

Строительство АЭС в Казахстане

Информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарта Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

Также добавим, что в феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

На днях глава Минэнерго заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы идею не поддержат. По мнению самого министра, АЭС Казахстану необходима – она позволит снизить углеродный след и обеспечить страну надежным источником электроэнергии.

Кроме этого, наша республика является абсолютным мировым лидером по добыче уранового сырья, а также производит готовое ядерное топливо для атомных реакторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017243-tokaev-obsudil-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-s-glavoy-magate/