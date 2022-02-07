Как коррупция влияет на бизнес, рассказали казахстанские предприниматели

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Желая открыть свое дело, предприниматели могут столкнуться с проявлениями коррупции, которые создают многочисленные трудности. О том, какие сложности возникают перед субъектами бизнеса в различных сферах, читайте в материале NUR.KZ.

Коррупция и недобросовестная конкуренция наносят значительный вред экономике страны.

Негативное воздействие от этих рисков испытывают и сами предприниматели, которые могут понести финансовые затраты или лишиться возможности оформить сделку.

О том, как бизнес оценивает коррупцию и с какими трудностями сталкивается в различных сферах, на своей странице в социальных сетях рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

Признаки коррупции

По словам специалиста, основными симптомами коррупции в глазах предпринимателей являются:

низкий уровень конкуренции;

наличие высокой доли государственного участия в экономике;

умышленная организация различных барьеров и подталкивание к коррупции при распределении ограниченного количества ресурсов, включая субсидии;

бюрократия, которая сопровождается повсеместным размыванием персональной ответственности;

слабое развитие общественных институтов.

Эти признаки были выявлены в результате системных исследований с 2017 года, в которых участвовало около 6 тыс. предпринимателей.

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"Лидерами из года в год выступают такие сферы, как земельные отношения (частота случаев коррупции – 50%), строительство (43%), АПК (40%), таможня (26%), транспорт (25%), экология (24%), госзакупки (21%)", – сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Земельные отношения и агропромышленный комплекс

В данной отрасли специалист отмечает наличие таких проблем, как недоступность информации о землях, неполноценность баз данных.

При этом сам процесс распределения субсидий оказался непрозрачным. А вовлеченными в это дело оказались различные стороны, включая и самих представителей бизнеса.

В качестве решения по данной отрасли предлагается провести оцифровку земель, ревизию и интеграцию реестров и кадастров.

Коррупция в сфере таможни

В сфере таможенного регулирования отмечалась большая разница в показателях оценки между Китаем и Казахстаном. Так, объемы теневого импорта за 2020 год оценивались в размере 5,1 млрд долларов США.

Напомним, что в связи с этими нарушениями ранее президент Казахстана объявил о масштабных операциях по наведению порядка на таможенной границе.

Также в сообщении специалиста указывались многочисленные нарушения в сфере закупок, в связи с чем президент поручил пересмотреть всю систему.

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А в период пандемии к сферам с коррупционными рисками для бизнеса (по результатам опросов) также прибавились:

санэпидемстанция;

полиция;

налоговые органы.

Отмечается, что причина таких изменений может быть связана с деятельностью мониторинговых групп.

Также, по словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей, инициаторами коррупции в половине случаев становятся госслужащие. А другая половина статистики приходится на посредников и самих предпринимателей.

Все эти риски требуют системного решения. А предложения, озвученные представителями бизнеса на встречах с президентом, в достаточной мере охвачены в проекте Концепции антикоррупционной политики, отмечает специалист.

Напомним, что 1 февраля Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1954559-kak-korruptsiya-vliyaet-na-biznes-rasskazali-kazahstanskie-predprinimateli/