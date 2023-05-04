Наличные деньги пользуются все меньшим спросом у казахстанцев

Банковские карты и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что наличностью продолжают расплачиваться многие казахстанцы, ее доля на рынке становится все меньше. Где предпочитают пользоваться наличными деньгами, рассказали аналитики Ranking.kz.

Многие казахстанцы предпочитают использовать безналичный расчет – это удобно и экономит время, а все расчеты происходят автоматически. Однако по-прежнему часть населения предпочитает использовать наличные деньги.

Причины у каждого свои – кто-то просто привык, а кто-то не может рассчитываться "безналом" по объективным причинам, например, из-за отсутствия интернет-соединения.

Так, по данным аналитиков, общая сумма обналиченных средств за первые два месяца 2023 года составила 3,1 трлн тенге – это на 9% больше по сравнению с январем-февралем 2022 года.

А вот их доля от всего оборота (расходования средств) по платежным картам уменьшилась – с 19,3% до 14,8%. Для сравнения: в феврале-январе 2021 года этот показатель составлял 26%, в 2020 году – 41,3%, а в 2019 году – вообще 65,4%.

И это притом, что средний чек снятых средств за это время вырос с 45,8 тыс. тенге до 85,4 тыс. тенге.

Объем и доля обналиченных средств в январе-феврале 2023 года. Инфографика: ranking.kz

Где снимали больше всего денег

Самый большой объем обналиченных денег пришелся на Алматы. За январь-февраль в мегаполисе было снято порядка 823,6 млрд тенге.

Также среди лидеров оказалась Астана – 345 млрд тенге. Еще 227,8 млрд тенге сняли жители Карагандинской и Улытауской областей. В Шымкенте за это время обналичили около 191,9 млрд тенге.

При этом именно в трех самых крупных городах страны доля снятых средств от общего оборота по платежным картам оказалась самой маленькой. В Алматы – 9,2%, в Астане – 14,1%, а в Шымкенте – 14,7%.

Наибольшие же доли были отмечены в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях: здесь на обналичивание пришлось 28,7% и 25,4% соответственно.

Значительную долю в обороте по платежным картам снятие наличных также заняло в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – 25,2% на оба региона в совокупности.

Где чаще всего используют наличные деньги. Инфографика: ranking.kz

Практически всю сумму казахстанцы обналичили в банкоматах – 2,9 трлн тенге, что на 14,3% больше, чем было в январе-феврале 2022 года. На POS-терминалы пришлось лишь 278,9 млрд тенге, что сразу на 26,2% меньше, чем годом ранее.

Как обналичивают деньги казахстанцы. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что даже в регионах, где "в ходу" наличность, люди все чаще начинают пользоваться карточками. Аналитики ожидают, что именно в этих регионах в дальнейшем будет наблюдаться значительный рост безналичных платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019352-nalichnye-dengi-polzuyutsya-vse-menshim-sprosom-u-kazahstantsev/